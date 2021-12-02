Bakan Muş: Kasımda ihracat 21,5 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş kasım ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat kasımda yüzde 33,4 artarak, 21,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bakan Muş söz konusu ihracat miktarının bugüne kadar ki en yüksek değer olduğunu ifade etti. Kasım ayı dış ticaret açığı ise 3,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde ihracat 203,1 milyar dolar, ithalat 242,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Muş'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Bakan Muş'un açıklamalarına göre ocak-kasım döneminde ihracat 203,1 milyar dolar, ithalat 242,3 milyar dolar oldu.

İthalat ise kasımda yüzde 26,7 artışla 26,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 4 puan artışla yüzde 80 oldu.