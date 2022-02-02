Bakan Muş: İhracat ocakta yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bakanlıkta yaptığı konuşmada ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını paylaştı. Bakan Muş "İhracatımız ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı" dedi. Muş ayrıca ithalatın ocak ayında 28 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti. Dış ticaret açığı ise ocakta 10,4 milyar dolar oldu.

Muş, ayrıca Ukrayna'yla 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması hedefi kapsamında yarın serbest ticaret anlaşmasının imzalanacağını aktardı.

Bakan Muş'un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizin kalkınması için verdiğimiz mücadeleye hız kesmeden devam edeceğiz. 2022 yılında bizleri geçtiğimiz yıldan daha çetin şartlar bekliyor. Maalesef küresel ekonomide toparlanma beklentileri yetersiz kalmakta ve çözülmesi beklenen sorunlar daha kalıcı hale gelmektedir. Nitekim geçtiğimiz hafta güncellenen Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2022 için küresel büyüme tahminleri 50 baz puan aşağı yönlü revize edilmiştir. Dünyada aşı eşitsizliği nedeniyle covid-19 varyantlarının hızla yayılması karşısında bir çok ülkede devreye giren kısıtlamalar ticari faaliyetleri daraltmaktadır. Uluslararası piyasalarda yükselen enerji fiyatları ve tedarik sorunları gelişmekte olan bir çok ekonomide beklenenden daha geniş çaplı ve uzun süreli enflasyona sebep olmaktadır.

"Dünyanın farklı coğrafyalarından iş insanları ülkemizi yatırımlar için güvenli bir liman olarak görmekte"

Küresel ekonomide artan zorluklar karşısında geride bıraktığımız yıllarda olduğu gibi 2022'de de hükümeimiz ve iş dünyamızın el ele vererek aşacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. İhracatçılarımızla birlikte bu zorlu konjenktürden önemli dersler çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Türk ekonomisi pandemi koşulları altında geçen 2021 yılında ortaya koyduğuı üretim ve ihracat başarılarıyla gücünü bir kez daha teyit etmiştir. Salgının en ağır şartlarında dahi verdikleri sözleri tutan ihracatçılarımız ne kadar güvenilir olduklarını tüm dünyaya ispatlamıştır.

Bu sayede ülkemiz güçlü ve güvenilir bir tedarikçi pozisyonunda yeni yatırımlara ve yeni iş modellerine kucak açmaktadır. Dünyanın farklı coğrafyalarından iş insanları ülkemizi yatırımlar için güvenli bir liman olarak görmekte. Lojistikten bankacılığa, finans ve Ar-Ge'den inovasyona kadar önemli yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır. Hükümetimiz de bu dönemde ihracatçı ve sanayicilere gereken desteği vermekte ve onların başarılarını daha üst seviyeye taşımak için gereken adımları atmaktadır. Bu önemli çalışmaların meyvelerini verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

"Ekonomide rotamız bellidir; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat

Nitekim geçen yıl Türkiye 225,4 milyar dolar ihracatla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştır. Bu güçlü ihracat performansıyla 2021'nin ilk 3 çeyreğinde ortaya çıkan yüzde 11,7'lik büyümenin 5,1 yüzde puanı net ihracattan gelmektedir. Benzer bir ivme yatırımlarda da görülmektedir. Geçtiğimiz aralıkta düzenlenen teşvik belge sayısı ve tutarında rekor kırılmıştır. Bu vesileyle 53 milyar liralık yatırımın önü açılarak binlerce kişiye istihdam imkanı sağlanacaktır. Dengeli büyüme performansı ve hayata geçirdiği yapısal reformlarla Türkiye pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Türkiye 2020 yılında 160 projeyle Avrupa genelinde en çok rağbet edilen 9. uluslararası doğrudan yatırım despinasyonu olmuş Avrupa genelindeki payını Covid-19'un ciddi etkilerine rağmen 2020 yılında yüzde 3,1'e yükseltmiştir.

Bu anlamda bizim ekonomideki rotamız bellidir; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. İhracattaki başarılarımız da rotamızda emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesi olmuştur. Bu kapsamda tüketici ve üreticinin genel durumuna ilişkin eğilimlerini özetleyen ekonomik güven endeksi ocakta 2,7 artarak 100,8'e yükseldi. Sanayi üretim endeksi ise kasımda aylık yüzde 3,3 yıllık ise yüzde 11,4 arttı. Diğer yandan 2021'de sanayi kapasite raporu olan işletme sayısı yüzde 9,5 artarken, sanayideki istihdam yıllık 269 bin kişi artışla 3 milyon 575 bine yükselmiştir.

2021'de 32 binden fazla yeni firma ihracata başlamış, ihracat yapan firmalarımız 101 bine yükselmiştir. 1 milyar doların üzerinde net ihracat yapan şehir sayımız 5'ten 21'e yükselmiştir. Bu sayede geleneksel ihracat pazarlarımız güçlenirken, yeni pazarlara açılmaktayız.

"İhracatımız yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar oldu"

2021 yılı boyunca ihracatta yakaladığımız ivme bu yılda devam etmektedir. İhracatımız geçen yılın ocak ayına göre yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır. İhracatımız ise ocak ayında yaşanan son yılların en ağır ve hiç beklenmedik kış koşulları ile enerji fiyatlarındaki artışın sonucu olarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerle ocak ayında dış ticaret hacmi geçen yıla göre yüzde 38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. Aralıkta enerji ithalatımız 9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Keza enerji hariç bakıldığında ocak ayında ithalat 19 milyar dolar seviyesinde realize edilmiştir. Ocakta enerji hariç bakıldığında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 88,3 olarak kaydedilmiştir. Bu veriler ışığında yılın ilk ayı itibariyle bir önceki yılın ocak ayıyla mukayese edildiğinde ülkemiz güçlü bir ihracat performansına ulaşmıştır.

2022 yılında bu güçlü performansın süreceğini ve ihracatta yeni rekorlara ulaşacağımıza inancımız tamdır. Hedefimiz 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir. Türkiye özel sektör ve kamu işbirliğinde çok daha iyi noktalara ulaşacak ve müreffeh bir ülke olacaktır.

"İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi önümüzde ay başı faaliyete geçecek"

Kıymetli ihracatçılarımız, sizler ülkemizin ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştırırken biz de ihtiyaç duyduğunuz teknik ve mali destekleri vermek için devletimizin tüm imkanlarıyla en etkin biçimde ve sonuna kadar kullanmaktayız. Bu kapsamda ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına özel destek mekanizmaları kurgulamaya ve ülke bazlı ticari diplomasi faaliyetlerimiz ile ihracatımızın önündeki engelleri kaldırmaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz gibi daha önceden müjdelediğimiz gibi İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi önümüzde ay başı faaliyete geçerek ihracatçılarımızın finansmana erişimi ve teminat sorununu çözecektir. Bunun yanında bakanlık olarak ihracatçılarımızı çağın gerekliliklerine hazırlamak dahası Türk ürünlerinden markalar oluşturmak için de çalışmalar yürütüyor stratejiler geliştiriyoruz.

Bu çerçevede markalaşma potansiyeli yüksek ürün gruplarına sahip firmalara teşvik ve Ar-Ge desteği sağlamaktayız. Öte yandan bakanlığımız mal ihracatının yanı sıra hizmet ihracatının sağlanması için de bir takım tedbirleri hayat geçirmektedir. Bu kapsamda bir çok ülkeyle ticaret anlaşmalarımızın kapsamını hizmet ticareti ve yatırımları da içerecek şekilde genişletmekteyiz. Ayrıca önümüzdeki dönemde hizmet ticareti alanında çeşitli destek mekanizmalarını devreye alacak ve pek çok hizmet sektörüne yönelik farklı adımlar atacağız.

"Ukrayna ile yeni nesil serbest ticaret anlaşmasını yarın imzalayacağız"

Gerek bölgemizde yaşanan siyasi ve jeopolitik gerginlikler, gerekse küresel ekonomide yaşanan çalkantılar hepinizin malumudur. Bölgemizdeki ülkeler arasındaki gerilimler mevcut sorunları körüklemekte başta enerji sektörü olmak üzere ham madde kısıtlamaları nedeniyle daha istikrarsız bir ekonomik görünüm ortaya çıkmaktadır. Biz bölgesel huzur ve refahın ticaretin geliştirilmesinden geçtiğini gayet iyi biliyoruz.

Önemli bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ülkemiz ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin önemli bir ayağı olarak da olan ticari bağlar oldukça kuvvetlidir. Ukrayna'yla ticaret 2021'de hızlı bir yükseliş trendine girerek yüzde 59 artmış ve 7,4 milyar dolara ulaşmıştır. İkili ticaretimizde ürünlerin çeşitlenmesi memnuniyet vericidir. İki ülke Cumhurbaşkanı arasında belirlenen 10 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için Ukrayna'yla çok önemli bir adımı atıyoruz. Yarın inşallah Ukrayna ile yeni nesil serbest ticaret anlaşmasını imzalayacağız. Şimdiden her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum."