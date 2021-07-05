T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi

05 Temmuz 2021 12:12

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'nda 462 litre likit eroin ele geçirdiğini ve bu rakamın, Türkiye'de muhafaza ekiplerince likit olarak ele geçirilen en büyük miktar olduğunu açıkladı.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum" dedi.

mehmet muşgürbulak sınırkapısılikit eroin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24