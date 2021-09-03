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Ekonomi

Bakan Muş: Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız

03 Eylül 2021 13:37

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde." dedi

Bakan Muş, İzmir Ticaret Odası Özel Meclis Toplantısı'nda Eximbank'ın yeniden yapılandırılmasına dair açıklamalarda bulundu.

İhracatın finansmanı ve maliyetlerinin düşürülmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini, Eximbank’ın reeskont kredilerini artırdıklarını, burayla alakalı başka maliyet düşürücü çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Eximbank'ı yeniden yapılandıracağız ve güçlendireceğiz. Bu bizim gündemimizde. Şimdi kanun değişikliğiyle alakalı Parlamentonun çalışması olacak, onunla beraber Eximbank'ı yeniden yapılandırma sürecine sokmuş olacağız."

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