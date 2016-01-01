Bakan Müezzinoğlu'ndan yılın ilk bebeğine: Ömrü, inşallah Aylan ve Miray bebeğe benzemez

Yeni yılın ilk bebeği Zehra Dodurga oldu. Bebeği hastanede ziyaret ederek altın takan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Ömrü, bahtı inşallah Aylan ve Miray bebeğe benzemez" temennisinde bulundu.

Radikal’de yer alan habere göre, 2016 yılının ilk bebeği Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu. Fazlı ve Nazlı Dodurga çiftinin üçüncü çocukları olan bebeğe Zehra ismi verildi. 3 kilo 280 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeği Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu hastanede ziyaret etti.

“Ömrü, bahtı inşallah Aylan ve Miray bebeğe benzemez”

Müezzinoğlu yeni yılın ilk bebeğinin ömrünün ve kaderinin, ailesi Bodrum'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken boğularak can veren Suriyeli bebek Aylan ve Cizre'deki çatışmalarda, henüz 89 günlükken katledilen Miray bebeğe benzememesi temennisinde bulundu. Müezzinoğlu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: “Ailesine, annesine, babasına tüm kardeşleriyle birlikte hayırlı olsun, bereket getirsin. Ömürleri ve bahtları inşallah Aylan bebeğe benzemez. İnşallah Miray bebeğe benzemez. Arzu ediyoruz ki çocuklarımız, gençlerimiz gerek ülkemizde, gerek bölgemizde gerekse dünyamızda daha çok huzurun. Daha çok barışın, daha çok kardeşliğin hâkim olduğu süreçlere 2016 vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ülkemizde, bölgemizde en çok huzura, barışa, kardeşliğe, en çok ta insanlık vicdanına ihtiyacımız var. Aylan bebek gibi binlerce bebek kaybediliyor. Annesiz. Babasız kalıyor veya anneler, babalar evlatsız kalıyor. Ülkemizde terörün ve terörizmin gençlere, çocuklara, ailelere, milletimize ödettiği ağır bedeller var. Ülke insanımızın neredeyse tamamı huzur, barış istiyor. Bütün bu temenniler bu akşam inşallah kardeşliğe vesile olur. Zehra bebeğin ömrü uzun bahtı açık olsun diyorum. Ablalarıyla, ailesiyle birlikte sağlıklı huzurlu ömürler diliyorum” dedi.

"İsim konusunda karar ailenin hakkıdır"

Baba Fazıl Dodurga'nın bebeğin isminin bakan tarafından konulması isteği üzerine Müezzinoğlu "Bu konuda karar kesinlikle ailenin hakkıdır" dedi ancak ailenin fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.

Hemşirelerle çay içti

Müezzinoğlu yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettikten sonra hemşirelerin yeni yılını kutladı. Hemşirelere kırmızı gül verdikten sonra onlarla oturup çay içti. Sağlık çalışanlarının özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını belirten Müezzinoğlu şunları söyledi: "Sağlık çalışanımız yılbaşı, yılsonu, pazar, seyran demeden 7/24 olarak kesintisiz hizmetinin başında. Şifa dağıtıyor, dertlere derman olmaya çalışıyor ama en güzel tarafımız özellikle hemşire arkadaşlarda devamlı güler yüzlü olmaları. Hastalarda en çok bundan mutlu oluyorlar."