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Bakan Müezzinoğlu'ndan Cem Yılmaz'a 'ama'lı LÖSEV teşekkürü

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Cem Yılmaz arasındaki LÖSEV tartışmasında son perde...

01 Mart 2015 18:42

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, LÖSEV Onkoloji Kenti ve Hastanesi'ne ruhsat verilip verilmeyeceği tartışmalarına ilişkin, "Hukuk devleti neyi gerektiriyorsa o olacak" dedi. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı tartışamaya da değinen Müezzinoğlu, "Bu ülkenin sanatçıları tabii ki daha iyi, daha doğruyu, daha güzeli arzu ediyorlardır. Onların bu anlamdaki duyarlılığına teşekkür ediyorum. Ama tabii ki yönetim ve yönetmek ayrıca sorumluk getiriyor" diye konuştu.

Bakan Müezzinoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda basına kapalı gerçekleşen Selimiye Vakfı yönetim kurulu toplantısı çıkışında gazetecilerin LÖSEV Onkoloji Kenti ve Hastanesi'ne ilişkin sorularını yanıtladı.

LÖSEV Onkoloji Kenti ve Hastanesi'ne ruhsat verilip verilmeyeceği sorusu üzerine Bakan Müezzinoğlu, "Onunla ilgili çok konuştuk, gerekeni de söyledik. Hukuk devleti neyi gerektiriyorsa o olacak" cevabını verdi.

 

Cem Yılmaz'a teşekkür 

 

Tartışmalarda komedyen Cem Yılmaz'ın da yer aldığının hatırlatılması üzerine Bakan Müezzinoğlu, "Bu ülkenin sanatçıları tabii ki daha iyi, daha doğruyu, daha güzeli arzu ediyorlardır. Onların bu anlamdaki duyarlılığına teşekkür ediyorum. Ama tabii ki yönetim ve yönetmek ayrıca sorumluk getiriyor" diye konuştu.

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