Bakan Müezzinoğlu: Mart başında 10 ilde 'Büyükanne Projesi'ni başlatıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşlarının verileceği tarihi açıkladı. "6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek" diyen Müezzinoğlu "Mart ayı başı itibariyle 10 ile 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak" ifadesini kullandı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı'na katılan Müezzinoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında hem istihdam seferberliğinden hem de kıdem tazminatlarıyla ilgili gelişmelerden bahsetti.

"Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum"

Müezzinoğlu büyükanne maaşları hakkında "Biz dedik ki böyle bir projenin destekçisi olalım. 6 bin 500 ailenin 10 ilde pilot uygulamasına başlıyoruz. Talepleri aldık. 31 bin ailenin üzerinde uygunluk bulduk. O aileler bu hafta 6 bin 500'e indirilecek. Mart ayı başı itibariyle 10 ilde 'Büyükanne projesini başlatacağız. İnşallah başarılı bu ülkeye ait olan bir proje olacak. İnşallah başarılı, bu ülkeye ait olan bir proje olacak. Milli bir proje olacak. Parasal boyutunun tartışılmasını çok doğru bulmuyorum, esas sosyokültürel boyutu çok anlamlı olduğuna inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

Kıdem tazminatı

Kıdem tazminatı konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Müezzinoğlu, "Önümüzdeki dönemde birlikte başarmamamız gereken bir konuda kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı yine gerek çalışana, gerekse iş veren adına beklemediği anda, beklemediği yükleri getiren veya beklenmedik anda 'ben mağdur oldum kapının önüne koyuldum ama haklarımı alamadım' diye her iki tarafında sıkıntıları olan ve sürdürülebilir olmayan bir noktadayız. Mutlaka sürdürülebilir, hakkaniyetli ve geliştirilebilir bir kıdem tazminatı inşallah bu yıl hep birlikte, birbirimize karşı taraflar olarak değil işveren bir işçi gibi karşı tarafa oturacak, işciye de diyeceğiz 'gel kardeşim, sende masanın iş veren tarafına otur' ve birbirimizi anlayarak birlikte hak ve hukuku koruyarak bizimde güçlü hakemliğimizle inşallah bu yıl onu tamamlamış olacağız" dedi.