Bakan Müezzinoğlu: Beş gece nezarette kaldım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “siyasetteki başarısının kolay olmadığını geçmişte Edirne’de beş gece nezarette kaldığını” söyledi.

Müezzinoğlu, dün Uzunköprü ilçesinde sivil toplum kuruluşları (STK), iş insanları ve muhtarla bir araya geldi.

Bakan Müezzinoğlu, konuşmasında Edirne’de dört gece hapis yattığını belirterek, "Ben anavatana gelirken ceketimi sırtıma alıp gelirken kendime güvendim. Bu büyük milletin asil duruşuna anavatana cesaretle geldim. Millete, kendime güven duymaktır. Arabada sayın valimizle konuşuyorduk. Ben İpsala’da bir gece nezarette kaldım. Ben Edirne’de dört gece nezarette kaldım. Ama bugün karşınıza bu büyük ülkenin, bu büyük milletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Çalışma, Sosyal ve Güvenlik Bakanı olarak huzurlarınızdayım. Bunun altında yatan önemli kelime millete inanmak, millete güvenmek" dedi.