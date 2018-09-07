Bakan Mehmet Ersoy, İzmir'de

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İzmir\'de 2004 yılından bu yana kullanılmayan eski Tekel Sigara Fabrikası\'nda incelemelerde bulundu.

İzmir\'de 87\'nci kez düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı\'nın açılışına katılmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Alsancak\'taki eski Tekel Sigara Fabrikası\'nda İzmir Ege Uygarlıkları Müzesi kurulması projesi hakkında bilgi aldı. 1884 yılında İngilizler tarafından inşa edilen eski Tekel Sigara Fabrikası\'nı gezen Ersoy, İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram ve beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulundu. Karabayram Bakan Ersoy\'a yaptığı bilgilendirmede 2004\'e kadar faaliyette bulunan binanın bakanlığa tahsis edilmesinin ardından 2017 yatırım programına alındığını ifade etti.

Bakan Ersoy daha sonra İzmir Fuarı\'nın açılış töreni için için Kültürpark\'taki İsmet İnönü Sanat Merkezi\'ne geçti.



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