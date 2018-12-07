Bakan Kurum'dan Yemen'e yardım çağrısı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya\'da katıldığı ödül töreninde, 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık başlayan Yemen\'e yardım çağrısında bulundu. Kurum, \"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yemen için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunulması için davet ediyoruz\'\' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen \'2\'nci Uluslararası İslam Sanatları Yarışması\'nın ödül törenine katıldı. Bakan Kurum, törende yaptığı konuşmada, kıtlık yaşanan Yemen halkı için yardım çağrısında bulundu. 20 milyon Yemenlinin açlık ve sefalet içinde olduğunu belirten Kurum, \'\'Mevlana\'nın memleketinden, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Yemen için başlatılan yardım kampanyasına tüm Konyalıları bağışta bulunmak için davet ediyoruz. Bizler burada huzur içinde yaşarken, Yemen\'deki sefalete \'Dur\' demek adına, destek olunmasına adına herkesi yardım kampanyasına katılmasını önemsiyorum\'\' diye konuştu.

Bakanlık olarak İslam sanatlarının sürdürülmesi için belediyelere destek verdiklerini de belirten Murat Kurum, konuşmasının ardından yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi.



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