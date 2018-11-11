Bakan Kurum'dan vatandaşa: 6 ay içinde yapamazsak görevi bırakacağım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Mamak’ta kentsel dönüşüme dair vaatlerin yerine getirilmediğini söyleyen bir vatandaşa, "6 ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak sen bana gel, 'Sen böyle dedin, geldin yine yapmadınız' de yüzüme, ben de görevimi bırakacağım” cevabını verdi.

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Kurum, Kanal İstanbul’un Ankara’daki benzeri olarak nitelendirilen ve ‘Kanal Ankara’ adı verilen projeyle ilgili de konuştu.

Gölbaşı'ndan İmrahor Vadisi'ne kadar olan alanı kapsayan "Kanal Ankara" olarak da adlandırılan, Vadi Ankara Projesi'nin saha incelemesini yapan Kurum, şunları söyledi:

"Kanal İstanbul'un alternatifini 'Kanal Ankara' olarak burada gerçekleştiriyor olacağız. Bu alan içerisinde rekreasyon, yürüme, koşu alanları, bisiklet yolları hepsi olacak ve Ankaralımıza kazandıracağımız gerçekten sosyal anlamda çok büyük bir proje olacak.”