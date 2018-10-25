 BAKAN KURUM'DAN İMAR BARIŞI AÇIKLAMASI (1)  

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul\'da düzenlenen Dijital Şehircilik Zirvesi\'nin oturumunda yaptığı konuşmada imar barışının süresinin uzatılması ile ilgili, \"Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\" dedi.

Bakan Kurum, \"Şu ana kadar 6 milyonun üzerinde vatandaşımız başvurdu. Yaklaşık 5 milyara da yakın başvuru bedeli ödendi. 31 Ekim\'de başvuru süreci bitiyor ve ödeme süreci 31 Aralık 2018\'de bitiyor. İmar Barışı ile ne elde ettik? Devletin vatandaşı ile bir barışıydı bu. Elektriğini, suyunu, doğalgazını bağlayamayan vatandaşımıza bina kontürlerinin kalması kaydıyla bir kolaylaştırma. Bunlar bir hak değildi tabii ki. Vatandaşımız da gerçekten yoğun bir ilgi gösterdi. Bu talep de hala devam ediyor. 31 Ekim\'de başvuru sürecimiz bitiyor. Yeniden değerlendireceğiz. Yoğun talep var, bakacağız. Böyle bir talep var. Bu talebe kayıtsız kalmayacağız gibi görünüyor\" şeklinde konuştu.



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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un açıklaması

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