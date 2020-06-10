Bakan Kurum'un '6 santrale 1 yıllık geçici ruhsat verildi' açıklamasının ardından '350 Ankara'dan çağrı: Tüm kömür santralleri kapatılsın

'İklim için bir aktivizm imecesi' olan 350 Ankara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 6 termik santrale 1 yıl geçici ruhsat verildiğini bildirmesinin ardından 'termik santraller kapatılsın' çağrısında bulundu.

Bakan Kurum, Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verildiğini bildirdi.

Kurum şunları söyledi;

"Santrallerin kalan kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 142 milyon lira tutarındaki çevresel yatırımlarını tamamlayan Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir."

Bu kararın bildirilmesinin ardından 350 Ankara'da yer alan yazıda, "Bakan 6 santralin filitresinin takılması için toplam 142 milyon TL harcandığını duyurarak büyük bir skandala yol açtı. Yıllarca bu 6 santralin 14 ünitesi için sadece 142 milyon TL vermemek için filitresiz çalışımasına göz yumulmuştu. Neredeyse ünde başına 10 milyon TL gibi bişeyi ödememek için halk sağlığı tehlike altına alınmış, mevzuata aykırılığa göz yumulmuştu" denildi.

"Bakanın açıklamadığı ama bizim bildiğimiz bir şey daha var" denilen yazıda 'santrallerden Afşin Elbistan A hariç 5 tanesinin 2019 yılında tam 406 milyon TL teşvik aldığı' belirtildi.

Kararla ilgili 350 Ankara'nın çağrısı şöyle;

"Öncelikle bakanlığın bu 6 santrali şimdiye kadar mevzuata aykırı olarak çalıştığı için kapatılmasını talep ediyoruz. Bedavadan teşvik alan ama kanunlara bile uymayı reddeden, bir filtre takmayı bile beceremeyen bu tesislerin kapatılmasını istiyoruz.

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın halkın cebinden alınan bu vergileri teşvik olarak vermeyi bırakmasını, filitresiz çalışırken ödenen teşviklerin geri alınmasını istiyoruz.

Ama asıl teklifimiz, bütün kömür santrallerin kapatılmasıdır. Çünkü bu santraller filitre takılsa bile iklimi değiştirecek, halk sağlığını tehdit edecektir. İkim krizi ve Covis-19 salgını bunu zaten zorunlu kılmaktadır."