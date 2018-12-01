Bakan Kurum: Ücretli poşetten sonra yeni bir uygulama geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Ücretli plastik poşet uygulamasından sonra pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplara ilişkin de yeni bir uygulama geliyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tokat'ta yaptığı açıklamada, Plastik poşetlerden ücret alınmasıyla ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayınlandığını hatırlarak pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton ve plastik kaplarla ilgili yeni bir uygulamanın yürürlüğü gireceğini söyledi.

1 Ocak 2019 itibariyle plastik poşetlerin ücretli hale geleceğini söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"25 kuruş ücret alacağız. Yıllık 30-35 milyar adet poşet kullanımını, kişi başı bu 440 adete geliyor, bunu inşallah en kısa zamanda düşürmeyi hedefliyoruz. 40 adete kadar düşürmeyi hedefliyoruz. O manada, çevreyi korumak adına, plastik poşetlerin ücretlenmesi bizim için büyük önem arz ediyor ve inşallah 2019 itibariyle başlamış olacağız. Artık eski pazar çantalarımıza, filelerimize hep beraber dönmek istiyoruz. Diğer taraftan pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de yine bir uygulama geliyor. Bu uygulamayla birlikte bunu piyasaya süren firmalar, bu işlerin toplanmasına ilişkin bakanlığımıza bir bedel yatıracaklar. Pet şişe başına, cam şişe başına... Biz de bunların toplanması ile sıfır atık sisteminde geri dönüşümüne ilişkin bir sistem kurup, bu sistemde harcayacağız. Sıfır atık sistemiyle 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Ve vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlılarımızı da bu kampanyamıza güçlü bir şekilde davet ediyoruz.” (DHA)