Bakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruz (2)

\'İMAR BARIŞI KAPSAMINDA OLMAYAN YAPILAR YIKILACAK\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize\'de \'İmar Barışı\' düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İmar Barışı\'na başvuruların 31 Aralık 2018\'de sona ereceğini hatırlatan ve hafta sonu da bankaların çalıştığını ifade eden Bakan Kurum, şunları dedi:

\"Vatandaşlarımızın bu süreçten yararlanması için tüm bankalarımız açık. Bunları Bakanlığımızın internet sitesinde duyurduk ve 31 Aralık\'a kadar bu hizmetlerden faydalanması adına hafta sonu bankalarımız açık. Vatandaşımız devletle olan barışına cumartesi ve pazar da devam edebilir. Bugüne kadar 9 milyon 600 bin vatandaşımız başvurdu. 15 milyar TL\'ye yakın bir bedel yatırıldı. Bu bedel ve barış çerçevesinde bizim amacımız, 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılarla devletin barışı. Vatandaşımızın elektrik, su, doğal gaz, mülkiyet problemlerini çözmek adına çıkarılmış bir yasa. Şu ana kadar da 10 milyona yakın vatandaşımız bu yasadan istifade etti. Bizim amacımız 31 Aralık 2017\'den önce yapılmış yapılar. Dolayısıyla, bundan sonra yapılmış yapılar İmar Barışı kapsamında değil. Biz bunların hepsinin tespitlerini yapıyoruz ve yıkım için de gerekli çalışmaları da süreç içerisinde yapacağız.\"

\'YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ\'

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği\'nde değişiklik yapıldığını açıklayan Bakan Kurum, \"Yapı Denetim\'deki düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bu düzenleme çerçevesinde artık yapı denetim kuruluşlarını Bakanlığımız kura sistemine göre belirleyecek. Bu kura sistemimiz çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarımız, yüklenicilerle değil Bakanlığımızla istişare edip bu kura çerçevesinde işlerini alacaklar. Böylelikle daha düzenli, daha sağlıklı bir yapı denetim sistemine kavuşmuş olacağız. Burada da hakkaniyet çerçevesinde teknik elemanı, iş bitirmesi çerçevesinde yapı denetim kuruluşlarını seçerek, yapı denetimi daha sağlıklı hale getirmek hedefiyle bu uygulamayı başlatıyoruz. Bizim yaptığımız işlerde, imalat kalitesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Bunların hepsi bilimseldir. Yapı denetim sisteminin iyi işlemesi bizim bina kalitemizi artırmak adına çok önemli. Deprem ülkesinde yaşıyoruz, 1\'inci ve 2\'nci derece deprem kuşağındayız, topraklarımızın yüzde 66\'sı, nüfusumuzun yüzde 71\'i bu kuşak üzerinde topraklarda bulunuyor. Dolayısıyla yapacağımız binaları Deprem Yönetmeliği\'ne ve projelere uygun yapmak, kaçak binaları azaltmak amacıyla bu düzenlemeyi yaptık ve 2019 yılı itibarıyla uygulamaya geçeceğiz\" ifadelerini kullandı.