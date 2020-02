Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı (2)

BAKAN KURUM\'DAN TÜRKİYE MEKANSAL STRATEJİ PLANI AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinden sonra 4,5 yıl genel ve yerel seçimlerin olmadığı bir dönem yaşanacağını belirtti. Uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar süre içinde seçim yapılmayacağını kaydeden Bakan Kurum, bu süreci bakanlık olarak çok iyi değerlendirmek istediklerini anlattı. Murat Kurum, \"Önümüzdeki 5 yıllık dönemi doğru planlarsak, planlama çalışmalarını daha uzun vadeli olarak yaparsak, bu soruna bir dur diyebileceğimizi düşünüyorum\" dedi.

TÜRKİYE MEKANSAL STRATEJİ PLANI

Bakan Kurum, şehirlerin plansız bir şekilde büyüdüğünü gördüklerini, plansız yapılaşma ve sanayileşmenin sonucu ortaya bugünkü fotoğrafın ortaya çıktığını söyledi. Bunun önüne geçmek için Türkiye Mekânsal Strateji Planı hazırladıklarını anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

\"Mekânsal Strateji Planımız, her şehrin adeta kendine ait bir anayasası olacaktır. Bu plana göre tarım ve turizm arazilerimizi koruyarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturacak, ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağız. Bu plan, şehirlerimizin tekdüzeleşmesine, kırsal alanlarımızın yok oluşuna karşı geliştirdiğimiz bir aksiyon planıdır. Yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, altyapı yetersizliklerine, şehrin kimliğini bozan yanlış uygulamalara karşı geliştirdiğimiz ulusal bir projedir.\"

\'KARINCADAN BİLE SORUMLUYUZ\'

Sorumluluklarının çok büyük olduğunu dile getiren Bakan Kurum, bir karıncadan bile kendilerini sorumlu hissettiklerini söyledi. Murat Kurum, \"Kış mevsiminde sokaklarda zor şartlarda yaşayan hayvanların barınma ihtiyacından da hepimiz sorumluyuz. Bir akarsuyun temiz kalarak balıklara ve çevreye zarar vermemesi de hepimizin sorumluluğunda. Şehirlerimizde soluduğumuz havanın kalitesinden, çocuklarımızın daha güzel ortamlarda yaşamasına kadar her şey yine bizim sorumluğumuzda\" dedi.

İL MÜDÜRLERİNE SIFIR ATIK TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi\'nin himayelerinde \'Sıfır Atık Projesi\' başlatıldığını aktaran Kurum, bu projede ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi. Kurum, \"Bugün itibariyle uygulamaya geçen kurum ve kuruluş sayımız 11 bin 800\'e ulaştı. Önümüzdeki 100 gün içerisinde bu sayıyı 13 bine hep birlikte çıkaracağız. Sıfır atıkta hedefimiz 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf elde etmek, en az 100 bin vatandaşımıza da istihdam sağlamaktır. Yani bu projeyle bizler, devletimize ve milletimize 20 milyar TL kazandırıyor, israfa mani oluyor, işsizlerimize iş imkanı sağlıyoruz. Bugün burada il müdürlerime, \'illerinize gittiğinizde \'Sıfır Atık\' projesine geçmemiş kurum ve kuruluşları tespit edip harekete geçeceksiniz\' talimatı verdim. Hele hele illerinizde Sıfır Atık\'a geçmemiş hiçbir valilik, belediye binası görmek istemiyorum\" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJELERİNDE KARADENİZ ÖNCELİKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünyada ve Türkiye\'de günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladığını dile getirdi. Seller, kuraklık, uzun süreli orman yangınları gibi afetlerin artık dünyada daha sık yaşandığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

\"Küresel ortalama sıcaklıklar, her yıl yeni bir rekor kırıyor. Deniz suları, 1880 yılından bu yana 20 santimetreden fazla yükseldi. 1993 yılından bu yana ise denizlerde yükseliş 2 kat daha hızlı artmaya başladı. İklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımı bu hızla devam ederse, yaşanacak küresel ekonomik kayıp 2050 yılına kadar 500 milyar doları geçecek. Bu kayıpları önlemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için küresel işbirliği büyük bir zaruret. Ülkemizde küresel iklim değişikliği ile mücadele için 2030 yol haritamızı belirledik. 2030 yılında sera gazı emisyonlarında, yüzde 21\'e kadar artıştan azaltmayı hedefliyoruz. İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıklarımız ise devam ediyor. Karadeniz Bölgesi\'ne dair çalışmamızı öncelikli olarak başlattık. Karadeniz Bölgesi\'nde sel, taşkın ve heyelan gibi afetlerin sayısı ve sıklığı arttı. Bölgede yer alan 18 ildeki yerleşim yerlerinin iklim değişikliğine direncinin arttırılmasına yönelik eylem planını hazırlıyoruz. Karadeniz Bölgesi\'nde başlattığımız bu çalışmayı, 2023 yılına kadar 7 bölgemizde tamamlamış olacağız.\"

YENİ PROJELER ÇOK KATLI OLMAYACAK

Kentsel dönüşüm konusunda hedeflerinin yılda en az 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirten Bakan Kurum, \"Allah izin verirse gelecek 20 yıl içinde Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon 700 bin konutu dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm şehirlerdeki tarihi ve kültürel kent meydanlarını yenileyeceğiz. Deprem riski bulunan konutlarımızı, planlı bir şekilde kentsel dönüşümden geçireceğiz. Kesinlikle çok katlı olmayacak. Yeni alanlarda 4- 5 katı geçmeyecek. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun 8- 10 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapıldı. Artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi, hem de teknik anlamda belli teminatlar istiyoruz. Teminatları sağlayacak firmalarımız bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası, ya da bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar bu projelere girecekler\" şeklinde konuştu.

İMAR BARIŞINDAKİ SON RAKAMLAR

30 Haziran\'a kadar imar barışı süresini uzattıklarını anlatan Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"İmar barışında, toplam başvurulan bağımsız bölüm sayısı 9 milyon 687 bin 604\'tür. Toplam tutarsa yaklaşık 17 milyar liradır. İmar Barış sürecini tamamladığımızda, ülkemizdeki tüm imarsız, imara aykırı, iskansız, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden yeterince faydalanamamış konut stokumuzu belirlemiş olacağız. Tüm inşa faaliyetlerimiz için dev bir arşive sahip olacağız. Tapu ve kadastro faaliyetleri, hazinemize 2017 yılında 10,7 milyar lira, 2018 yılında ise bu rakamı 700 milyon TL arttırarak, 11.4 milyar lira harç geliri sağladık. Tapu senetlerimiz artık daha net, kısa ve sade bilgiler ile hazırlanıyor.\"

\'EMLAK BANKAMIZI KURUYORUZ\'

Bakan Kurum, Emlak Bankası\'nı kuracaklarını belirterek, ithalatı azaltacaklarını aktardı. Murat Kurum, \"Türkiye Emlak Katılım Bankası\'nın 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyetlerine başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı ürün- hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik. BDDK\'ya faaliyet izni için başvurumuzu yaptık. Bankamızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çok kısa bir süre sonra hizmete açmayı planlıyoruz. Bankamız, ithal ikameli malların ülkemizde üretilebilmesi için ayrıca firmalara faizsiz veya çok düşük faizli kredi verilebilmesi için çalışmalar yapacaktır\" dedi.

ÇEVRE ETİKETİ GELİYOR

Avrupa Birliği\'ne yapılan ihracat başta olmak üzere tüm dünyada uygulanan \'çevre etiketi\' sistemi olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

\"Firmaların ürünlerini üretirken çevreyi kirletmediklerini, hayvanlara zarar vermediklerini, insan sağlığını tehdit etmediklerini ortaya koyan bir etiketleme sistemi. Tamamen gönüllük esasına dayalı bir sistem. Firma, ürününü yurt dışına satarken, çevreyi kirletmeyen ve sağlığa zararlı olmayan bir ürün olduğunu ispatlamış oluyor. Türk ihracatçıları, ihracatlarının yaklaşık yüzde 45\'ini AB ülkelerine yapıyor. Türk ürünlerinin çevre duyarlılığı imajını sağlayabilirsek, ihracat payımız hızla artacaktır. Bakanlık olarak harekete geçtik. Seramik, kağıt ve tekstilde çevre etiketi uygulamasına başlıyoruz. Bu sektörler ithalatımızda ana kollar diyebileceğimiz önemli üç sektör. Şu an Bakanlığımız çevre etiketi alma kriterlerini en objektif, bilimsel ve liyakate dayalı şekilde hazırlıyor. Bu etiketin alınmasıyla yerli ve milli üretimimizin dünyaya tanıtılması kolaylaşacak, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği dünya çapında en az 10 küresel marka hedefine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olacaktır.\"

FOTOĞRAFLI