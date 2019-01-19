Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının, ilk 15 günde yüzde 60, 65 oranında azaldığını belirterek, \"Hedefimiz kişi başı 440 olan poşet sayısını yüzde 90 azaltıp, 40\'a düşürmek\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının, Antalya\'nın turizm bölgesi Belek\'te bir otelde düzenlediği \'2023\'e Doğru Türkiye\'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği\' isimli toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Kurum, plastik poşetin ücretli hale getirilmesinin ardından elde edilen son rakamları açıkladı. 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle plastik poşet karşılığı ücret verildiğini hatırlatan Kurum, poşetlerin 25 kuruştan satıldığını kaydetti.

Plastik poşetlerin 400 ila 800 yıl arasında doğada yok olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bazı ülkelerin plastik poşetleri tamamen yasakladığını söyledi. Bakan Kurum, \"Yıllık 30-35 milyar adet olan plastik poşet kullanımını, 2023 yılında kişi başı 40\'a düşüreceğiz. Paralı hale gelmeden önce kişi başı kullanım sayısı 440 adetti. Bu sayede birçok kişinin gençlik ve çocukluğunda kullandığı bez çantalara ve filelere dönüyoruz. Bu kampanyayı tüm vatandaşlarımız benimsedi. Daha ilk 15 günlük süreçte yüzde 60, 65 oranında bir azalma gösterdi. Hedefimiz yüzde 90 azalma sağlayarak kişi başı poşet kullanmayı 40\'a düşürmek\" dedi.

Dünyada ilk çevre nizamnamesi çıkaran bir ecdadın torunları olduklarını kaydeden Bakan Kurum, Sultan Süleyman\'ın bu konuda örnek bir manifesto çıkardığını söyledi. \"Toprak ve suyla yarenliği olmayan plastik poşetlerin azalarak bitmesini istediklerini\" aktaran Kurum, \"Ülkemiz, geleceğimiz için plastik poşetlerden vazgeçmeliyiz\" dedi.



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