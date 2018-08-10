Bakan Kurum: Karadeniz Bölgesi için stratejik eylem planı hazırlıyoruz

Nedim KOVAN-Gökhan İÇKİLLİ/ORDU, (DHA) - ORDU\'da yaşanan sel felaketi nedeniyle kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, \"Tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da alt yapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu eylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketi yaşanan Ordu\'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz\'u makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar ve sel bölgelerindeki son durum hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonunda Bakan Kurum, açıklamalarda bulundu.

\'METREKAREYE 253 KLOGRAMA VARAN YAĞIŞ SÖZ KONUSU\'

Bakan Kurum, bakanlığının tüm birimleriyle birlikte sahada tespitler yapacaklarını belirterek \"Tabi elim bir olay. Bir afet. Metrekareye 253 kilograma varan bir yağış söz konusu. Buna ilişkin yapmamız gerekenler, sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Bundan sonrası için tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse yine heyetimizle birlikte tespitlerini yapacağız. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmaması üzerine alınması gereken tedbirler neyse bunu sahada tüm birimlerimizle birlikte alıyor olacağız. Bu gün tespitlerimizi yapacağız. Belediye Başkanımızla görüştük. Hasar gören tüm yollara ilişkin tespitleri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ile bir hafta içerisinde binaları, yolları, hasar gören tüm inşaatları tespitlerini inşallah bir hafta içerisinde tamamlayıp, burada da biliyorsunuz mevsimlerden dolayı inşaat süresi ancak 2 ay müsade edebiliyor, 2 ay içerisinde de belediyemize gerekli kaynağı İller Bankamızdan sağlayıp, hızlı bir şekilde başkanım bunların inşaatını bitirecek. Yine İller Bankası, Toplu Konut İdaresi, Yapı İşleriyle yapılması gerekenleri de 2 ay içerisinde hızlı bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz\" dedi.

\'EN AZ HASARLI NASIL ÇIKABİLİRİZİN ÇALIŞMASINI YAPIYORUZ\'

Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

\"Bunun dışında bu tedbirleri aldıktan sonra önümüzdeki sürece ilişkin tabii ki bir iklim değişikliği söz konusu, derelerin kesitlerinden tutun da alt yapıların kesitlerine varana kadar yapılması gereken neyse biz tüm Karadeniz Bölgesi için bir stratejik eylem planı hazırlıyoruz. İnşallah bu öylem planı çerçevesinde de sahada hızlı bir şekilde uygulamalarını yapacağız. En son böyle elim bir olay 20 yıl önce meydana gelmiş ve bu gün yeniden böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Tabii ki bu bir afet, yani alt yapılar hiçbir zaman bu kesitlere göre, bu yağışlara göre hesap edilemez. Ancak bu yağışlardan bu afetlerden en az hasarlı nasıl ayrılabiliriz, nasıl çıkabiliriz, vatandaşımızın milletimizin en az hasarlı şekilde bu afetlerden kurtarabilirizin çalışmasını da tüm Karadeniz Bölgesi için yapıyoruz. inşallah bunu da yakın zamanda sahada uygulayacağız.\" Bakan Kurum açıklaması sonrasında sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Valilikten ayrıldı.

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