T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAKAN KURUM GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ İNCELEDİ

  Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin sürdürüldüğü  Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu

23 Aralık 2018 18:41

 

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA) 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin sürdürüldüğü  Gaziosmanpaşa\'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı. 
Gaziosmanpaşa Belediyesi\'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak. 

Görüntü döküm:
----------------
-Belediye başkanı geliş.
-Bakan Murat Kurum gelişi
-Belediye Başkanı Usta ve Bakan Kurum\'un Proje incelemesi
-Proje detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur MERİÇİSTANBUL DHA  ÇevreBakanı Murat KurumBakan KurumKurumBelediye Başkanı Hasan Tahsin UstaBelediyesiGaziosmanpaşaBakan Murat KurumBaşkanı UstaBakan Kurum Proje
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24