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Politika

Bakan Kurum: Ekonomik savaştan galip çıkmayı başardık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ekonomiye rağmen projelerin sürdüğünü söyledi

25 Ekim 2018 23:50

Çevre  ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  ''Ekonomik bir savaşa karşı net bir duruş sergileyerek, yine savaştan galip çıkmayı başardık'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde, ekonomik duruma rağmen projelerin sürdüğünü söyledi. Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti: ''Biz bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Ancak bu ekonomik savaş, yıllarca süre geliyor; Gezi olaylarıyla başlayıp, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz'la devam eden süreç  yaşıyoruz. Bu süreçte hepimiz, milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız. Bu ekonomik savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek, yine savaştan galip çıkmayı başardık. Bu 100 günlük eylem planında, ekonomik savaş dolayısıyla yavaşlama sergilemedik. Sahada bütün olması gereken projeleri yapıyoruz.'' (DHA)

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