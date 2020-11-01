Bakan Kurum depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’na giderek hem son duruma hem de yapılacak yardımlara ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşlara bugün itibariyle yardımları ödemeye başladıklarını kaydeden Kurum şöyle konuştu:

Kamu bankalarımızı hem İzmir merkezde hem de Seferihisar'da açtık. Nakit olarak vatandaşlarımıza göndermeye başladık. Kira ve taşınma yardımı vereceğimizi söylemiştim. Bayraklı'daki 24 mahallemizin muhtarı ile bir araya geldik.

24 mahallede afet koordinasyon çadırı kuruyoruz ve bu koordinasyonda mahalle sakinlerimiz muhtarlarımız vasıtasıyla ihtiyaçlarını giderecek.

Valiliğimiz, 30 ilçenin tamamında bu koordinasyonu sağlamak için çalışma yapıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlar için bugün itibariyle 10 bin TL yardım ödemesini valiliğimiz yaptı.

Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin eşyasını alamayan vatandaşlarımıza 30 bin lira eşya yardımı yapılacak. Ev sahibi veya kiracı olması fark etmiyor.

Binalarımızın taşınma ve yapım sürecinde ev sahiplerine 13 bin lira taşınma ve kira yardımı, kiracı vatandaşlarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı vereceğiz.

Seferihisar'da 200 esnaf tsunami sebebiyle hasar gördü. Burada da hasar tespit çalışmalarımızı yaptık. 15 milyon civarında esnafımızın hasarı var.

Valiliğimiz bugün itibariyle vakıf üzerinden Aile Bakanlığımızın destekleriyle ödemelere başlayacak. Zarar durumuna göre oransal olarak valiliğimiz koordinasyonu sağlayacak.

Amacımız, enkaz altındaki vatandaşlarımızı hızlı bir şekilde kurtarmak. Tek önceliğimiz budur. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

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