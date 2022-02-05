Bakan Kurum'dan TOKİ konutları için indirim açıklaması

"Elazığ ve Malatya'daki afetzedelerin evlerinin bir bölümü tamamlandı"

TOKİ’nin afetzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalıştığının altını çizen Bakan Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz" dedi.

"2022’de İzmir’de evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız"

2020'de yaşanan ve toplam 117 kişinin hayatını kaybetmesi, bin 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan büyük İzmir depreminin afetzedeleri hakkında da konuşan Kurum, "İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz İzmir’de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.