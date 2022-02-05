TOKİ’nin İzmir'de depremzedelere para karşılığı yaptığı deprem konutları kusurlu çıktı

İzmir’de 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan ve 16 saniye süren deprem sonrasında, TOKİ tarafından depremzedelere para karşılığı yapılan evlerde 22 ayrı kusur çıktı.

117 kişinin hayatını kaybettiği İzmir depreminde TOKİ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla mülk sahiplerin tapularını üzerine alarak, “Sizlere ev yapacağız ve teslim edeceğiz” diyerek söz vermişti. Ancak, bir yılda yapılması planlanan 7 proje alanındaki konutların sadece iki bölümü tamamlandı ve 16 ay sonra kurayla teslim edildi. TOKİ, depremzedelere borcu ve kaç taksitte ödeyeceklerine dair bir plan belirtmedi ve tapuları da 20 yıl sonra taksitleri bittikten sonra teslim edeceği bilgisini verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, ikinci proje alanındaki evlerini alan depremzedeler dairelerine girince ise şoke oldu. Apartmanların otopark kısımlarında çatlaklar olduğu, çamaşır ve bulaşık makinaları giderlerinin olmadığı, borularda kaçak ve kapıların kırık olduğu hataları tespit etti. Zemin kata inen depremzedeler kolonlar ve duvarlar arasındaki yarıkları görünce endişeye düştü. Beton içerisinden demirlerin çıktığı, içerisinde plastik kutuların betona harç olarak konulduğunu ve su aktığını tespit etti.

Sıfır olarak aldıkları evlerde 22 yapım hatası tespit eden depremzedeler TOKİ’ye kusurların giderilmesi için dilekçe verdi.