Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nde iş makinelerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" dedi.

Çevre ve Şehirclik Bakanı Murat Kurum Twitter'dan Salda Gölü hakkında açıklamalarda bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde iş makinelerinin çalıştırıldığını gösteren bir videonun sosyal medyada yayılması üzerine konuyla alakalı binlerce kişiden tepki geldi.

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Ortaya atılan iddialara ilişkin ilk açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) geldi. TOKİ'den yapılan açıklamada, "Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşımlar yapılmaktadır. Paylaşımda yer alan görüntüler yüklenici firmanın şantiye alanı ve otopark bölümünde arazi düzenleme görüntüleri olup, koruma amaçlı oluşturulan yaklaşım mesafesinin dışında küçük bir alandır" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum da konuya ilişkin Twitter hesabından "Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık" dedi.

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Bakan Kurum, açıklamasında şunları ifade etti:

"Salda Gölü bizim kalbimiz, en değerli varlıklarımızdan bir tanesidir. Salda Gölü ile ilgili olarak sosyal medyada bizlerin de asla kabul etmeyeceği görüntülerle ilgili, gerekli soruşturmayı başlattık.

Salda geleceğe en doğal haliyle ulaşacak. Milletimiz müsterih olsun. Usulsüz vusul olmaz. Usul asıl kadar önemlidir.

Salda’yı koruyacak olan projenin kendisi kadar, uygulama usulü de çevreci olmalıdır. Bu nedenle işçilerimizden peyzaj ekiplerimize kadar herkes çok daha dikkatli olacak.

En küçük hoyratlığa dahi müsaade etmeyeceğiz. Yüklenici firmaya, projede yer almayan bir uygulama yaptığı için gerekli cezalar verilmiştir.

Ayrıca, müşavir firma ve sorumlu personeller ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Sorumluluğu kesinleşen personeller görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Paylaşılan olumsuz görüntüler, #Salda Gölü’nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır.

Bizim projemiz, bembeyaz kumsallarıyla, turkuaz rengiyle, Salda’yı gelecek nesillere en güzel şekilde koruyarak aktarma projesidir."