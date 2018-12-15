Bakan Kurum: Antalya'daki projeleri yakından takip ediyoruz (3)

TÜRKİYE\'DE İLK ANTALYA\'DA YAPILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye\'de ilk kez Antalya\'nın Serik ilçesinde turizm çalışanlarına yönelik yapılan konutların temel atma törenine katıldı. Turizmde çalışanların övgüyü hak ettiğini belirten Bakan Kurum, turizmcilerin bayramlarda bile çalıştığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in turizm çalışanlarının konut ihtiyacı olduğunu kendilerine bildirdiğini kaydeden Kurum, projenin otellerde çalışan dar gelirli vatandaşları ilgilendirdiğini belirtti. Kurum, projenin Serik ilçesinde pilot olarak uygulandığını ifade ederek, \"Türkiye\'de ilk defa sadece bir sektörün çalışanlarına yönelik böyle bir proje yapılması önem arz ediyor\" dedi.

TOKİ 15 YILDA 833 BİN KONUT İNŞA ETTİ

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından son 15 yılda 833 bin konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, bu yapıların büyük bölümünün alt gelir ve orta gelirliye hitap ettiğini söyledi. Kurum, \"23 bin 284 derslikli 1055 okul yapıldı. 40 bin 129 kapasiteli 266 hastane inşaatı tamamlandı. 72 bin öğrenci kapasiteli yurt inşası yapıldı. 19 stadyum yapıldı. Dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet ederken, şehit ailelerimize her projeden kontenjan ayırdık\" diye konuştu.

\'DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 5 MİLYON KONUT VAR\'

Depremin Türkiye\'nin gerçeği olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bugüne kadar 590 bin konutun yenilenmesi işine başladıklarını söyledi. Türkiye topraklarının yüzde 66\'sının, nüfusun ise yüzde 71\'inin birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşadığını aktaran Bakan Kurum, \"Dönüştürülmesi gereken 5 milyon konut var. 2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm seferberliğine başladık. Bakanlığımız 583 bin konuta başladı. Bunların 440 bini yıkıldı ve inşaatlarına başlandı. Bu güne kadar 8,5 milyar liralık dönüşüm çerçevesinde yardım yapıldı. 2019 yılında bağlı kuruluşlarımızla kentsel dönüşümde çok büyük dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz\" dedi.

EVLER 130 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Temeli atılan proje hakkında da bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk etapta 583 konutun yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, bu evlerin 445\'inin \'2+1\' ve 105 metrekare olacağını aktardı. Kurum, geri kalan dairelerin \'3+1\' şeklinde olacağını kaydederek, \"Bu konutların iş bitim tarihleri 31 Aralık 2019. İnşallah yıl sonu gelmeden teslimini yapacağız. 3 artı 1 daireler 180 ile 210 bin lira, 2 artı 1 daireler ise 130 bin ile 160 bin lira arasında olacak\" diye konuştu.

TÜREL\'İN VAATLERİ ARASINDAYDI

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de söz konusu projenin 2014 yılı vaadi olduğunu söyledi. İlk etapta yapılacak 583 konutun ardından proje kapsamında toplam 2 bin 200 konut yapılacağını anlatan Türel, \"Kuzey Çevre Yolu da buradan geçecek. Bugüne kadar 361 konut için talep geldi. Taksitler 606 liradan başlayacak. Aynı evleri Manavgat ve Alanya için de planlıyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum\'un da aralarında bulunduğu protokol, blokların temel atma törenine gerçekleştirdi.



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