Bakan Kurum: Antalya Kaş'ta 703 adet kaçak yapı belgesi iptal edildi

Antalya Kaş'taki kaçak villalar hakkında CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın verdiği soru önergesini yanıtlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kaş’ta 9 bin 769 yapı kayıt belgesi düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu belgelerin 703 adedi iptal edilmiş, 9 bin 66 adedi aktif haldedir” dedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Türkiye'nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Antalya Kaş'ın kaçak yapılaşmasını TBMM gündemine taşıdı.

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a “Son beş yılda Kaş ilçesi sınırları içerisinde kaç adet kaçak yapı tespit edilmiştir? Kaş ilçesinde kaç adet kaçak yapı 2018 yılında yasalaşan “İmar Affı” uygulamasından faydalanmıştır?” sorularını yöneltti.

2 bin kaçak yapı

CHP'li Budak'ın önergesine cevap veren Bakan Kurum, “Kaş ilçesi sınırları içerisinde toplam 9 bin 769 yapı kayıt belgesi düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu belgelerin 703 adedi iptal edilmiş, 9 bin 66 adedi aktif haldedir” dedi.

Kurum, ayrıca pandemi döneminde son 16 ayda Kaş ilçesi sınırlarında 396 adet inşaatına başlanan kaçak yapı tespit edilerek, 3194 Sayılı İmar Kanunu hükümlerince gerekli işlemlerin yapıldığını, ayrıca yapı-kayıt belgesinin iptali sonucu mühürlenen ve pandemi döneminde evvel inşa edilen 415 yapı hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. Önergeye verilen yanıtta, “Bakanlığımız tarafından Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirilen 915 adet kaçak yapı tespit edilmiştir. Ayrıca Kaş Belediye Başkanlığı tarafından Bakanlığımıza yazılan cevabi yazıda Kaş İlçesi sınırları içerisinde son beş yılda 2 bin 7 adet kaçak yapı tespit edilmiştir” denildi.

"İlçe açıkça yağmalanıyor"

Önerge yanıtını değerlendiren Budak, “Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan Kaş'taki 9 binden fazla kaçak yapının İmar Affı ile yasal hale getirilmesi, ilçenin açıkça yağmalandığını ortaya koyuyor. Başvuruların üzerinden iki buçuk yıl geçmesine rağmen hala 9 binden fazla yapının denetimi yapılmadı. İmar Affı ile yasal hale getirilen bina sayısı, son 5 yılda tespit edilebilen kaçak bina sayısının neredeyse 3 katı” dedi.

Bakanlık ve Kaş Belediyesi'nin yaklaşık 3 bin kaçak yapı tespit edildiğini bildirmesine rağmen, bu kaçak yapılara hangi yaptırımların uygulandığının bilgisini vermediğini dile getiren Budak, tespit edilen kaçak binalar için verilen yıkım kararlarının ısrarla uygulanmadığının altını çizdi.

"Kaçak binalar yıkılmadı"

CHP'li Budak, Bakanlığın yanıtına yönelik ayrıca şu tespitlerde bulundu:

"Pandemi döneminde tespit edilebilen kaçak yapı sayısı sadece 397. Bu tablo çok net biçimde şunu gösteriyor. İktidarın göz yumduğunu düşünüyorduk ama Kaş'ın iktidar teşvikiyle yağmalandığı ortaya çıktı. Kaş'ta 12 binden fazla yapı, herhangi bir mühendislik hizmetinden faydalanmadan inşa edildi ve bu yapıların birçoğu affa uğradı. Çıkarılan yasada imar barışı başvuruları 31 Ekim 2018'de sona erecekti ancak başvuruların süresi 15 Haziran 2019'a kadar uzatıldı. Yani bir nevi Kaş'ı yağmalayanlar ödüllendirildi. Yaklaşık iki buçuk yıl zaman geçmiş olmasına rağmen, sadece 703 başvurunun iptal edilmiş olması da bir anlamda denetimlerin yapılmayarak kaçak kullanımın teşvik edilmesi anlamına geliyor. Daha kaç sene bu yapıların kontrolsüz biçimde kullanılmaya devam etmesine göz yumacaksınız? Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı geçen sene kaçak binaları yıkma yetkisi aldı. Bakanlıklar, bu yetkiyi kullanmadı."