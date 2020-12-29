TOKİ son 1 yılda 300 adet taşınmazın sözleşmesini borcu ödenmediği için feshetti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in TOKİ konusunda verdiği soru önergesini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yanıtladı. Kurum “TOKİ tarafından son 1 yıl içerisinde borcunu ödeyemediği için fesih işlemi gerçekleştirilen 300 adet taşınmazın bulunduğunu” söyledi.

Kurum, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz” demişti. Tekin bu paylaşımı hatırlatarak şöyle konuştu: Bakan Kurum yazılı soru önergeme verdiği yanıtta TOKİ tarafından son 1 yıl içerisinde borcunu ödeyemediği için fesih işlemi gerçekleştirilen 300 adet taşınmazın bulunduğunu ifade etti. Sayın Bakana sormak istiyorum; “vatandaşın taksitlerini faizsiz olarak durduruyoruz, erteliyoruz” açıklamanıza rağmen, bahse konu bu 300 konuta neden el konulmuştur? Dar gelirli vatandaşı konut aldığına, alacağına bin pişman ediyorsunuz. Borcunu ödeyemediği için el konulan evleri iade edin.

"TOKİ vatandaşı soyuyor"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: “TOKİ tarafından yılda iki defa her 6 ayda bir yapılan artışlardan dolayı vatandaşın ödediği bütün taksitler sanki hiç ödememiş gibi yerinde sayıyor. TOKİ her 6 ayda bir yapılan borç güncellemeleri nedeniyle faiz almadığını iddia etse de faizden daha yüksek kar elde etmektedir. Bu sistemle vatandaşı resmen soyan TOKİ, dar gelirli vatandaşı konut aldığına alacağına bin pişman ediyor. Hükümetin dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak iddiasıyla görevlendirdiği TOKİ, yeni mağdurlar yaratarak yoluna devam ediyor.”