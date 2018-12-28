Bakan Kurum açıkladı; İmar barışına kaç kişi başvurdu?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına başvuran vatandaşların sayısını açıkladı. Bugüne kadar 9 milyon 500 bin kişinin İmar Barışı düzenlemesine başvurduğunu söyleyen Kurum, "Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon Valiliği ziyareti sırasında imar barışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi" dedi.

İmar barışına ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını hatırlatan Kurum, sürenin uzatılmasına ilişkin ciddi taleplerin olduğunu belirterek "Bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve imar barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır.

Hafta sonu da bankalarımız açıktır, imar barışından vatandaşlarımız faydalanabilir" şeklinde konuştu.