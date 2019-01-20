Bakan Kurum: 2023'e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz (2)

\'BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLU AĞI OLUŞTURULACAK\'

Avrupa Bisiklet Ağı (EuroVelo) ile entegre bisiklet yolu ağı oluşturulacağını anlatan Bakan Murat Kurum, \"Edirne\'den başlayarak Ege kıyıları- Antalya ve İstanbul- Ankara- Konya- Nevşehir- Kayseri rotaları ile ülkemizin kültür ve turizm merkezlerine bisiklet ile erişim sağlanacak. Ulaşıma entegre şehir içi bisiklet yolu projeleri desteklenerek bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak. 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyeri tamamlanacak. Millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2023 yılında yaklaşık 15 metrekare olacak\" dedi.

\'ÇEVRE ETİKETİ SİSTEMİ İLE İHRACATTA AVANTAJLI DURUMA GEÇİLECEK\'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine ihracat payını artıracak olan Çevre Etiketi Sistemi\'ne geçileceğini belirten Bakan Kurum, seramik, tekstil, kağıt olmak üzere 3 üretim kolundaki ürünlere gönüllülük esasına dayalı olarak Çevre Etiketi verilmeye en yakın zamanda başlanacağını söyledi.

\'TOKİ İLE 5 YILDA 250 BİN SOSYAL KONUT ÜRETİMİ SAĞLANACAK\'

2023 yılına kadar 125 bini kentsel dönüşümden olmak üzere 250 bin yeni sosyal konut üretilmesi amaçlandığına dikkati çeken Bakan Kurum, \"Ayrıca şehit aileleri, gaziler ve vazife malulleri için faizsiz, 20 yıl vadeli konut kredisi vermeye devam edilecek. Kamusal alanların geliştirilmesini ve yatay mimariyi merkezine alan şehircilik anlayışıyla 2023 yılına kadar toplamda 250 bin bağımsız bölüm ülkemize kazandırılacak\" dedi.

\'5 YILDA 150 BİN VATANDAŞIMIZIN HAZİNE İLE MÜLKİYET SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ\'

2B arazileri ile Hazineye ait tarım arazileri başta olmak üzere Taşkömürü Havzası içerisinde yer alan taşınmazların hak sahiplerine satışına devam edileceğini dile getiren Bakan Kurum, \"İmar uygulamaları ve benzeri nedenlerle Hazine ile hisseli hale gelen taşınmazların hissedarlarına ve tapu fazlalıklarının maliklerine satışı gerçekleştirilecek. Ayrıca, yapı kayıt belgesine konu Hazine taşınmazlarının hak sahiplerine satışına başlanılacaktır\" diye konuştu.

\'İSTANBUL\'DA ŞEHİR İÇİNDE KALAN SANAYİ ALANLARI ŞEHİR DIŞINA TAŞINACAK\'

Bakan Kurum, daha yaşanabilir bir çevre, altyapı ihtiyaçlarının büyük oranda giderilmesi, içme suyu kayıp kaçaklarının azaltılması, atıksu arıtma tesislerinin tamamlanması için 5 yılda 30 milyar TL finansman sağlanacağını, 50 bin kilometre yeni içme suyu ve kanalizasyon hattı yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, \"Devir işlemleri tamamlanan İstanbul Arnavutköy\'de bulunan 1.5 milyon metrekarelik alanın planlaması ve projelendirmesi yapılacak. İstanbul\'da şehir içinde sıkışmış sanayi alanlarımızın şehir dışına taşınması ivedilikle gerçekleştirilecektir\" diye konuştu.

\'TÜM DENİZ VE HAVZALARIMIZDAKİ KRİTİK ALANLARI ONLİNE İZLEYECEĞİZ\'

Denizde ve havzalarda kirlilik riski taşıyan tüm kritik alanların elektronik ortamda gerçek zamanlı izlemeye alınarak, çevre denetiminin yeni bir boyuta taşınacağını anlatan Bakan Kurum, tüm denizlerde izleme çalışmalarının 343 istasyonda yürütüleceğini belirtti. Bakan Kurum, 2023 yılında tüm denizler ve havzaların izleneceğinden bahsetti.

\'EMLAK BANKASI KURULACAK\'

Emlak Bankası\'nın, bir katılım bankası olarak yeniden faaliyete başlayacağını açıklayan Bakan Kurum, \"Türkiye Emlak Katılım Bankası sektöre finansal çözümler üretecek, yerel üretimi destekleyecek, sürdürülebilir büyümeye hizmet edecek, toplumun sosyo-ekonomik yapısına katkı sağlayacak projelerde yer alacaktır\" dedi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLATI KURULACAK

Bakan Kurum, 2023 yılına kadar 5 bin \'Millet Konağı\' yapılacağını söyledi. Yeni yurtdışı teşkilatı ile çevre ve şehircilikte uluslararası alanda daha etkili olunacağını anlatan Bakan Kurum, \"Küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olunacak. Çevre ve ikilim değişikliği alanında Avrupa Birliği fonları çok daha etkin kullanılacak\" diye konuştu.

\'GÜÇLÜ TÜRKİYE TEMİZ ÇEVRE\'

Sonuç bildirgesini okumasının ardından Bakan Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

\"Güçlü Türkiye temiz yaşanabilir çevre için şehirlerin alt yapısının iyileştirilmesi çevre bilincinin artırılması yapmış olduğumuz projelerle mekansal strateji çerçevesinde planlı büyüyerek 2023 yılında şehirlerimiz yurt dışındaki metropol şehirlerle yarışacak. Dünyanın ilk 10 ekonomisinde yer alma amacıyla bakanlık olarak çalışacağız. Bu hedefler doğrultusunda arkadaşlarımdan illerinde genel müdürlüklerinde uygulamaların projeleri aile anlayışıyla sürdürmelerini bekliyorum.\"

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, toplantıya katılan genel müdür, il müdürleri, daire başkanları ile fotoğraf çektirdi.



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