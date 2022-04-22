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Bakan Kurum: 2023 yılında Ankara'da sandıkları patlatacağız

22 Nisan 2022 09:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah 2023 yılında Ankara'da sandıkları patlatacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin gençlik kolları tarafından Kızılcahamam'da Kılçadır'da düzenlenen buluşmada konuştu.

Gençlerin fikirlerini, taleplerini önemsediklerini dile getiren Kurum, "Gençlerin talepleri doğrultusunda eğitimde, sağlıkta, çevrede, şehircilikte, sanayide 2023-2053 hedeflerini ortaya koyarken de güçlü Türkiye yolunda, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük" diye konuştu.

"2024'te Ankara'yı yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız"

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu belirten Bakan Kurum, "İşte son Rusya- Ukrayna krizi de tüm dünyaya göstermiştir ki tüm dünyanın imrendiği, gıpta ile baktığı mazlumların yanında olan dünya lideri Cumhurbaşkanımız var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah 2023 yılında da Kızılcahamam'da, Ankara'da sandıkları patlatacağız. Önce 2023 seçimlerini alacağız. Ardından 2024'te Ankara'yı yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız" iddiasında bulundu.

 'Al-kullan-dönüştür' prensibiyle çalışmalarımızı yapacağız"

Bakan Kurum, konuşmasında Türkiye'nin 'yeşil kalkınma' hedeflerini anlatırken "Yeşil kalkınma bu anlamda çok önemli döngüsel ekonomi anlayışına geçiyoruz. 'Yap-işlet-devret' değil veya 'al-kullan-at' değil, 'al-kullan-dönüştür' prensibiyle çalışmalarımızı yapacağız ve döngüsel ekonomiye geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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