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Politika

Bakan Kurtulmuş'tan Adalet Kurultayı açıklaması: Disiplin yetmez, CHP özür dilesin

CHP'nin Çanakkale'de gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı'nda bazı kişiler tarafından alkol kullanılması eleştirilere neden olmuştu

29 Ağustos 2017 22:01

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale’de CHP'nin Adalet Kurultayı alanında bazı kişilerin içki içmesine "çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler" diyerek tepki gösterdi. Kurtulmuş, CHP'nin halktan özür dilemesini istedi.

Kurtulmuş, CHP’nin Çanakkale’de Adalet Kurultayı yaptığı tarihi yarımadada içki içen bazı kişilerin görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından bir kez daha açıklamalarda bulundu.

Çanakkale’de şehitlik anıtını ziyaret eden Kurtulmuş, konuya ilişkin şunları söyledi: “Ortaya çıkan yanlış görüntüler herkesi derinden üzmüştür. Hepimizin içinde çok ciddi kırılmalara neden olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultay için alan başkanlığımıza müracaat etmiş, kendilerine buradaki tarihi misyona uygun, Çanakkale şehitlerimizin manevi huzurlarında her türlü saygı gösterilerek kurultay yapılması için izin verilmiştir. Kurultay ile ilgili alan başkanlığı ile CHP yöneticileri arasında var olan bir mutabakat gereği bu alanda hiçbir şekilde taşkınlık yapılmayacağı, alkollü içki kullanılmayacağı, müzikli eğlence yapılmayacağına ilişkin bir mutabakata varılmıştır. Bu da CHP’li yöneticiler tarafından imzalanmış ve bu mutabakat karşılığında bu alandaki bütün sorumluluğun Cumhuriyet Halk Partisi’ne bırakılmıştır.”

“Çirkin seviyesiz, terbiyesiz görüntüler”

İçki içenlere ait görüntülere, “Maalesef geçtiğimiz günlerde Türkiye kamuoyunun da yakından ilgilendiği, son derece rahatsız edici, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden çirkin, seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır” diye tepki gösteren kurtulmuş, şöyle devam etti: ”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumluları hakkında kendi partilerinin disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Sadece disiplin soruşturmalarının yapılması yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi’nden millet olarak beklentimiz ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir. Burada 250 bin şehidimiz yatıyor. Bu şehitlerimizin torunları, çocukları arasında bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy veren vatandaşlarımız da var. Onların rencide olduğu açıktır. Sadece birkaç kişiye disiplin cezası vermekle bu meselenin kapatılmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi’nin açıkça özür dilemesi gerektiğini dostane bir şekilde ifade ediyoruz. Ümit ederiz ki en kısa süre içinde bu özrü diler ve gerçekten milletimizi derinden rahatsız eden bu çirkin tablonun gereği yerine getirilmiş olur.” (DHA)

 

 

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