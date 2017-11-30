Bakan Kurtulmuş: Yıl sonunda 31.4 milyon turist ağırlamış olacağız (2)

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"TURİZMDE HEDEF 3 MİLYON ÇALIŞAN" Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Kundu oteller bölgesindeki Concorde Otel'de düzenlenen 7'nci Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (

30 Kasım 2017 17:52

\"TURİZMDE HEDEF 3 MİLYON ÇALIŞAN\"
Antalya\'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Kundu oteller bölgesindeki Concorde Otel\'de düzenlenen 7\'nci Uluslararası Resort Turizm Kongresi\'nde konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye\'deki işletmelerin yüzde 8\'inin turizm sektöründe olduğunu söyledi. Konaklamanın yüzde 70\'inin Antalya\'da ve İstanbul\'da olduğunu aktaran Ayık, 1 milyon 200 bin kişinin turizmde çalıştığını, bu sayıyı 3 milyona çıkarmaları durumunda işsizliğin önlenmesinde büyük katkı sunacaklarını kaydetti. Cari açığın kapatılmasında en büyük sektörün turizm olduğunu anlatan Osman Ayık, \"Turizmde yatırımların yüzde 50\'si Antalya ve İstanbul\'dadır. Türkiye\'ye 180 ülkeden turist gelmekte. Bu alanda barışa en büyük katkıyı sunuyor\" dedi.
\"TURİZM MASTER PLANI TÜM ÜLKE İÇİN HAZIRLANMALI\"
Turizmde çok acil çözülmesi gereken konular olduğunu belirten Ayık, şöyle konuştu:
\"İş Kanunu\'nda sektörün ihtiyacına uygun düzenleme yapılmalı ve SGK desteği gerekiyor. Piyasa yapılandırılmasına gidilmeli. Turizm eğitimi şart. Bakanlığın inisiyatif alması gerekiyor. Kısa vadede iç pazarı desteklemek amacıyla okul ve sınav tatillerinin yeniden düzenlenmesi, müze ve ören yerlerine girişlerin milli ve dini günlerde ücretsiz olması gerekli. Konaklama tesislerinin belgelendirilmesinde çifte standardın kaldırılması gerekiyor. Orta vadede Turizm Teşvik Kanunu güncellenmeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın etkinliğini artırmak için yasal düzenlemenin yapılması şart. Uzun vadede turizm devlet politikası haline gelmeli, turizm master planı tüm ülke için hazırlanmalıdır.\"

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