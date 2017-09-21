Bakan Kurtulmuş ve Eroğlu, Ordu'da (3)

FINDIK FİYATININ TÜRKİYE\'DE OLUŞMASI İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin en önemli stratejik ürünlerinden olan fındığın fiyatının Türkiye\'de oluşması için hazırlıkların gayretli bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Fındık piyasasını çok yakından takip ettikleri belirterek, fındık üzerinden siyasi ve ticari rant elde etmek isteyenler de olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, \"Ordu\'ya gelmişken fındıkla ilgili konuşmadan olmaz. Gazeteci arkadaşlar gözümün içine bakıyor. Fındık konusunu ben ve arkadaşlarım günü gününe takip ettiğimizi, gerekli müdahaleleri günü günü yapmaya gayret ettiğimizin, altını çizerek ifade etmek istiyorum. Fındıkta bir fiyatı oluşturan özel sektör. Ne yazık ki özellikle bu yıl bazıları fındık üzerinden siyasi ve ticari rant elde etme peşinde koşuyor. Bunun farkındayız. Bu süreçlerde biz devlet olarak üzerimize düşen sorumluluğu hükümet olarak yerine getirmeye gayret ediyoruz. Tarım Bakanımız önce fiyatları açıkladı, arkasından alımlar başlamasıyla birlikte sahadaki bazı gelişmeler üzerine çürük oranını yüzde 3\'ten yüzde 5\'e, çatlak oranını yüzde 2\'den yüzde 7\'ye çıkardı. 20 Eylül itibariyle Ordu ilimizde 60 milyon liralık alım yapıldı\" dedi.

VATANDAŞIMIZIN ÇEKTİĞİ SIKINTILARI BİLİYORUZ

Piyasadaki tekelci, rantiyecilerin heveslerini kursağında bırakmak için Toprak Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) bütün fındığı alacağı açıklaması yaptığını, fındık piyasasını çok ciddi şekilde takip ettiklerini de ifade eden Numan Kurtulmuş, \"Serbest piyasada oluşan bir fındık piyasası var. Ayrıca alan bazlı destek ödenen bir politikamız var. Bugüne kadar 840 milyon lira Alan Bazlı Gelir Desteği ödemesi verildi. Fındıkta kısa vadede bu yıl yapılabilecek olan adımlar atıldı. Türkiye\'nin en önemli stratejik ürünlerinden birisi fındık. Fındıkta fiyatın Türkiye\'de oluşması için hazırlıklarımızı gayretli bir şekilde sürdürüyoruz. Orta vadede sonuç alabilecek bazı işler olduğunu da hepimiz biliyoruz. Kimse bunun üzerinden siyasi ve ticari rant elde etmeye kalkmasın. Teferruatını bana söyletmeyin. Ama bu çerçevede fındık piyasasının ciddi bir şekilde takip ettiğimizi de bilmenizi isterim. Vatandaşımızın çektiği sıkıntıları biliyoruz. Bunların önlenmesi içinde gayret sarf ediyoruz. Bu seneki alımlar bittiğinde oturup fındık stratejisi üzerinde de uzun uzun kafa yormamız gerekiyor\" diye konuştu.

BİRLİKTE TÖRENE KATILDILAR

Bakan Veysel Eroğlu ve Bakan Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti Ordu İl Teşkilatı\'nı da ziyaret ederek, Kültür ve Sanat Merkezi\'nde Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri toplu temel atımı ile Orman mahallelerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikası dağıtım törenine katıldı. Bakan Eroğlu, Ordu programının ardından Giresun\'a hareket etti.



FOTOĞRAFLI

