Bakan Kurtulmuş ve Eroğlu Ordu'da (2)

KURTULMUŞ: TURİZMDE YENİ PAZARLARA AÇILACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ürün çeşitlemesine giderek Türkiye\'nin yeni turizm pazarlarına açılacağını söyledi.Türkiye\'nin turizmde özellikle Uzak Asya pazarına açılacağını, Arap ülkelerinden de Karadeniz\'e ilginin giderek arttığını vurgulayan Bakan Numan Kurtulmuş, \"Türkiye 2014\'te turizmde en üst seviyelere ulaşmıştı. Malesef 2015 ve 2016\'da yaşananlar dolayısıyla ciddi bir sendeleme yaşadık. İlk 8 aylık veriler 2017 yılının toparlanmaya başladığı, ileriye doğru atılım yapmakta olduğumuzu gösteriyor. Bu sevindiricidir, hem gelen turist sayısı bakımından, hem doluluk oranı bakımından önemlidir. Yeni dönemde de Bakanlığımız stratejisi bakımından iki alanda odaklanıyoruz. Bunlardan birisi yeni pazarların açılması. Bilinen Almanya\'dan, İngiltere\'den, Rusya\'dan belli turistlerin gelmesi değil, dünyanın başka yerlerinden de turistlerin gelmesini sağlamak, yeni pazarlara açılmak. Özellikle Uzak Asya pazarına açılmak\" dedi.

Geçen hafta Çin\'i ziyaret ettiğini, önümüzdeki hafta Hindistan\'dan önemli bir grubun da Türkiye\'ye geleceğini belirten Bakan Numan Kurtulmuş şöyle devam etti:

\"Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya başta bu dört ülke olmak üzere nüfusları çok kalabalık. Bu dört ülkenin ortak özelliği çok yeni ve güçlü bir orta sınıfa sahip olması. Geçen hafta Çin\'in kapısını çaldık çok olumlu tepkiler aldık. Önümüzdeki hafta Hindistan\'dan önemli bir grup geliyor, onları burada ağırlayacağız. Yeni pazarlara açılacağız, bu pazarlardan birisi de özellikle Arap ülkelerindeki ve yakın coğrafyamızda dostlarımızdır. Biliyorsunuz Karadeniz\'e olan ilgileri giderek artıyor. Dağ ve yayla turizmi geliştirilmesi bakımından da önemli adımlar atacağız. İnşallah Orman Su İşleri Bakanlığı ile de ilk adımlarımızı atarak sonuç alıcı bir takım projeleri geliştireceğiz. İkinci olarak da üzerinde durduğumuz şey ürün çeşitlendirilmesidir. Turist sadece deniz, kum, güneş için gelmiyor. Türkiye\'de dağ, kış, sağlık, kongre, inanç turizmi gibi çok çeşitli alanlarında faaliyet gösterebilecek çok nadir ülkelerden birisidir. Bu alandaki çeşitliliği de sağlamak için gayret sarf edeceğiz.\"

Türkiye\'nin büyümesinden rahatsızlık duyanların olduğunuda vurgulayan Bakan Kurtulmuş, \"Türkiye bütünüyle el ele, kol kola güçlü büyük Türkiye istikametine yürüyüşünü sürdürürken, birileri de bundan rahatsızlık duyuyor. Türkiye\'nin ayağına çelme takmak için her türlü imkanı kullanmaya gayret ediyorlar. Amaç Türkiye\'nin güçlenmemesidir. Darbe teşebbüslerinden, terör örgütlerinin Türkiye\'nin başına bela edilmesine kadar birçok alanda Türkiye güçlüklerle karşılaşıyor. Millet devlet el ele, kol kola bu süreçleri inşallah aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz\" diye konuştu.



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