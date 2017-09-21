Bakan Kurtulmuş ve Eroğlu, Ordu'da

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı programlara katılmak üzere Ordu\'ya gelerek Valiliği ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Ankara\'dan uçakla Ordu-Giresun Havalimanı\'na geldi. Burada Vali Seddar Yavuz tarafından karşılanan Bakan Kurtulmuş ve Eroğlu daha sonra Ordu Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş ve Eroğlu, Vali Seddar Yavuz\'u makamında ziyaret ettikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bal ormanları kurduklarını, vatandaşların bunlardan faydalanmasını beklediklerini belirten Bakan Veysel Eroğlu, \"Sayın Cumhurbaşkanımız faizleri de kaldırttı. Faizsiz bal ormanı kurmak isteyenlere büyük destek veriyoruz. Vatandaşın parası yoksa yüzde 20\'si hibe, gerisi faizsiz kredi veriyoruz. Yer istiyorsa yer veriyoruz. Kestane balı istiyorsa kestane ormanı veriyoruz. Çiçek balı istiyorsa yeri bizden, yolu bizden, parası bizden. Üretip marka oluşturup satması vatandaştan. Markalı olduğu zaman vatandaş itibar ediyor. Marka oluşturalım. Biyolojik çeşitlilik çalışması da yapıyoruz\" dedi.

Hükümet tarafından Ordu\'ya yapılan yatırımlara da değinen Bakan Veysel Eroğlu, Botanik Parkı\'nın fiilen şehir hastanesi yapılması için Sağlık Bakanlığı\'na devredildiğini, hastane yapım çalışmalarının da en kısa zamanda başlayacağını söyledi. Gazetecilerin Meteoroloji\'nin cep telefonu uygulamasını indirirerek telefondan meteorolojik verileri anlık takip etmesi tavsiyesinde de bulunan Bakan Veysel Eroğlu, toplantıda hazır bulunan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yöneticilerine de talimat vererek bunun yaygınlaştırılmasını istedi.

KURTULMUŞ: REFERANDUMDAN VAZGEÇMEK SİYASİ MENFAATLERİ GEREĞİDİR

Bakan Numan Kurtulmuş da, Kuzey Irak\'ta yapılması planlanan referandumun Irak Anayasası\'na aykırı olduğu için uygulanabilme imkanı olmadığını, bundan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kuzey Irak\'ın Türkiye ile ilişkilerinin bundan sonra daha düzgün bir şekilde yürütülmesi için referandumdan vazgeçilmesi gerektiğini de belirten Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

\"Önümüzde bütün Türkiye\'nin, hatta bütün bölge ülkelerinin nefesini tutup Kuzey Irak\'taki referandum meselesi vardır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim; Kuzey Irak referandumu Barzani yönetiminin bundan sonra bölgede Kürt bölgeleri arasında kendisini merkeze koymak için yapmış olduğu siyasi atraksiyonlardan birisidir. Referandum nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın. Bu referandumun aslında hukuken uygulanabilme imkanı yoktur. Irak Anayasası\'na göre de zaten bu referandum Irak Anayasası\'na aykırı olduğu için uygulanabilme imkanı yoktur. Ayrıca siyasi, pratik olarak da uygulama imkanı yoktur. Özellikle Türkiye ile başından beri iyi ilişkiler geliştirmiş olan Kuzey Irak yönetimine bir kez daha ve çok kuvvetli bir şekilde tavsiyemizi ifade etmek isteriz. Bu referandumdan vazgeçmek, Kuzey Irak\'ın Türkiye ile ilişkilerinin bundan sonrada daha düzgün bir şekilde yürümesi ve bölgedeki istikrarın sağlanması için bu referandumdan vazgeçmek siyasi menfaatleri gereğidir.\"

Referandumun bölgede daha fazla dağılma sağlayacağını da ifade eden Numan Kurtulmuş, \"Kuzey Irak halkının geleceği ile ilgili bir durumdur. Yıllar süren, daha evvel devam etmekte olan Suriye\'deki iç savaşların kazananı kimdir? Irak\'taki durumun kazananı kimdir? Daha fazla bölünme, daha fazla parçalanma, dağılma, hiçbir bölge halkına en ufak bir yarar sağlamamıştır. Çok açık söylüyorum; bu parçalanmanın, dağılmanın en çok kazananı İsrail\'dir ve İsrail\'in yayılmacı politikalarıdır. Dolayısıyla Kuzey Irak\'taki halklarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz bir kez daha düşünsünler. Burada yeni bir ayrışmanın önünü açacak olan bu referandum acaba kendi halklarının işine yarayacak mı, yaramayacak mı ? Kesinlikle yaramayacak. Bölgede daha fazla dağılmayı sağlayacak\" diye konuştu.

Bakan Veysel Eroğlu ve Numan Kurtulmuş Ordu Valiliği ziyaretinin ardından Ak Parti İl Teşkilatı\'nı da ziyaret ederek programlara devam etti.



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