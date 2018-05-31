BAKAN KURTULMUŞ ÜTÜ YAPIP DİKİŞ DİKTİ

İSTANBUL DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında dün Arnavutköy\'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bir tekstil fabrikasını da ziyaret eden Bakan Kurtulmuş, çalışanlarla sohbet ettikten sonra ütü yapıp dikiş dikti. Kurtulmuş, Ordulular Derneği\'nin düzenlediği iftar programında hemşerileriyle bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş Muş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Numan Kurtulmuş\'un ütü yapması

-Dikiş dikmesi

-Esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-açıklamaları