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Politika

Bakan Kurtulmuş: Türkiye, bu yıl 38 milyon turist ağırlayacak

Gökhan CEYLAN- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl turist sayısında ciddi artış olacağını belirterek, "Almanya'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek ve Türkiye'yi ziyaret edecek

21 Mart 2018 20:20

Gökhan CEYLAN- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl turist sayısında ciddi artış olacağını belirterek, \"Almanya\'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek ve Türkiye\'yi ziyaret edecek. Rusya\'dan aldığımız rakamlar da aşağı yukarı 6 milyon. Türkiye, bu yıl içinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacaktır\" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, \'2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti\' seçilen Kastamonu\'da düzenlenen nevruz kutlamalarına katıldı. Kurtulmuş, kentteki bir otelde, Türk Dünyası Halk Dansları Toplulukları\'nın temsilcileriyle buluştu. Turizmle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, bu yıl turist sayısında ciddi artış olacağını söyledi. Türkiye\'de, bu yıl 38 milyon yabancı turistin ağırlanacağını kaydeden Bakan Kurtulmuş, şöyle konuştu: 
\"2 hafta evvel Rusya\'daydım, Moskova Fuarı\'na katıldık. Ondan 1 hafta evvel de Berlin Fuarı\'na katıldık. Almanlarla turizm bakımından dip noktaya gelmiştik. Orada tek tek Alman pazarını yönlendiren şirketlerin CEO\'larıyla görüşmeler yaptım. 2018 yılı itibarıyla Alman şirketleri, yani o pazarı yöneten şirketlerin yöneticileri yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış bekliyorlar. Türkiye\'ye gelecek turist sayısında, bu sene Almanya\'dan 5 milyon civarında misafirimiz gelecek ve Türkiye\'yi ziyaret edecek. Rusya\'dan da aldığımız rakamlar aşağı yukarı 6 milyon. Rusya\'dan belki 6 milyondan fazla turist gelecek ve Türkiye\'yi ziyaret edecekler. Türkiye, bu yıl içinde 38 milyon yabancı turist ağırlayacaktır. Onu görüyoruz. Bizim için çok hızlı bir geri dönüştür. Çok başarılı bir yılı geride bıraktık. Daha başarılı bir yılı da inşallah bu yıl göreceğiz ve bu anlamda hem Alman pazarını hem Rus pazarının ciddi bir şekilde yeniden kazanıldığını ifade etmek isterim. Birtakım gerginlikler olduysa da onların sonuçları geride kaldı.\" 

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