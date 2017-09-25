Bakan Kurtulmuş, Salda Gölü'nde (2)

BİNLERCE YIL SONRA İLK KONSER

Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Burdur Gölhisar İlçesi\'ndeki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kibyra antik kentinde senfonik türküler konseri düzenledi. Konser öncesinde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, memleketi Gölhisar olan eşi Sevgi Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek ve çok sayıda davetli katılımıyla Kibyra antik kentinde bir gezi gerçekleştirildi.

MEDUSA MOZAĞİ

Gezide Kibyra antik kentindeki Yunan mitolojisinde gözlerine bakıldığında kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa mozayiği önünde fotoğraf çektirildi. Rehberler tarafından Medusa mozayiğine ilişkin tarihi bilgiler ve mitolojik inanışlar hakkında yabancı büyükelçilere tanıtım yapıldı. Buradaki Medusa\'nın hem büyüklüğü hem kullanılan renkli mermerler hem de kullanılan mermerlerin inceliği bakımından dünyada tek ve eşsiz olduğu anlatıldı. Medusa mozayiğindeki incelemelerin ardından konsere geçildi.

O TARİHLERDE 150 BİN NÜFUS

Kibyra\'nın bu bölgenin en önemli tarihi yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, \"Anadolu\'nun engin kültürel zenginliklerinden biri de buradadır. Burada gerçekten çok geniş bir alanda, ta o tarihlerde Likyalılar, Frigyalılar, Psidialılar, Helenistik Roma döneminde 150 bin civarında nüfusu olan bir kentten bahsediyoruz. İşte burası büyük bir meydanı, tribünü, 11 bin kişi kapasitesi olduğunu biliyoruz. Ayrıca su, kanalizasyon yollarıyla muazzam bir tarihi şaheserin üstündeyiz. Buranın 10 yılı aşkın bir süredir devam eden kazısı sonrasında artık ele güne çıkarılacak vaziyete gelmiş olmasından da memnuniyet duyuyoruz. Ama daha çok işi var ve bunların tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Türkiye\'nin kültürel zenginliğini anlatması bakımından da konserin yeri ve formu bakımından da son derece dikkat çekici olduğunu hatırlatmak isterim. Tarihi bir alandayız, antik dönemden kalma bir alandayız\" dedi.

BİNLERCE YIL SONRA İLK DEFA

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları tarafından verilen konserde ise özellikle davul gibi çalgıların desibelinin tarihi eserlere zarar vermemesi için ses düzenine ilişkin özel önlemler alındığı da açıklandı. Konsere Gölhisar ve çevresinden çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların önemli bir bölümü ise alanda oluşturulan sandalyelerden izlemek yerine konseri stadyumun tribünlerinden seyretti. Binlerce yıl sonra ilk defa bir etkinliğin düzenlendiği konserde sanatçılar Anadolu\'nun birçok yöresinden türküyü senfonik orkestra eşliğinde seslendirdi.

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