BAKAN KURTULMUŞ ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV'İ TOPKAPI SARAYI'NDA AĞIRLADI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev\'i Topkapı Sarayı\'nda ağırladı.

Bakan Kurtulmuş eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev\'i Topkapı Sarayı\'nın Mecidiye Köşkü\'nde ağırlayarak, saray hakkında bilgi verdi. Konuk Cumhurbaşkanı ile Bakan Kurtulmuş görüşmenin ardından kutsal emanetler bölümünde Hırka-i Şerif ziyaret etti, Destimal törenine katıldı. İkili daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi\'ni de gezdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kutsal emanetleri görebilmenin kendisine nasip olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Bakan Kurtulmuş\'a teşekkür ederken, Kurtulmuş ise ziyaretten dolayı şeref duyduklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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- Kurtulmuş\'un Mirziyoyev\'i karşılaması

- Mecidiye Köşkün\'de ağırlaması

- Sarayı gezmeleri

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