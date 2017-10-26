T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Kurtulmuş, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Topkapı Sarayı'nda ağırladı

   Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)   KÜLTÜR  ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'i Topkapı Sarayı'nda ağırladı

26 Ekim 2017 20:28

 

 Gülseli KENARLI / İSTANBUL, (DHA)   KÜLTÜR  ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye\'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev\'i Topkapı Sarayı\'nda ağırladı.
Bakan Kurtulmuş eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev\'i Topkapı Sarayı\'nın Mecidiye Köşkü\'nde ağırlayarak, saray hakkında bilgi verdi. Konuk Cumhurbaşkanı ile Bakan Kurtulmuş görüşmenin ardından kutsal emanetler bölümünde Hırka-i Şerif ziyaret etti, Destimal törenine katıldı. İkili daha sonra Topkapı Sarayı Müzesi\'ni de gezdi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, kutsal emanetleri görebilmenin kendisine nasip olması nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Bakan Kurtulmuş\'a teşekkür ederken, Kurtulmuş ise ziyaretten dolayı şeref duyduklarını dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA   KÜLTÜRTurizm Bakanı Numan KurtulmuşTürkiyeCumhurbaşkanıMirziyoyev Topkapı SarayıBakan KurtulmuşSevgi KurtulmuşCumhurbaşkanı Mirziyoyev Topkapı Sarayı Mecidiye KöşküKonuk CumhurbaşkanıHırkai

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24