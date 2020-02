Bakan Kurtulmuş: Nevruzdan ders alarak birliğimizi artıracağız

Gökhan CEYLAN- Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, nevruzun önemine değinerek, \"Nevruz farklılıklarıyla, renkleriyle, çeşitlilikleriyle bir ahenk içinde var olmanın bize öğretildiği bir bahar bayramıdır. Nevruzdan bu dersleri alarak ahengimizi, birliğimizi, dirliğimizi daha fazla artıracağız\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Kastamonu\'da düzenlenen nevruz kutlamalarına katılmak üzere dün gece karayolu ile Ankara\'dan kente geldi. Bakan Kurtulmuş, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen nevruz programına katıldı. Programa Bakan Kurtulmuş ile birlikte Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Ak Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik, Murat Demir ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve çok sayıda vatandaş katıldı.

NEVRUZUN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Programda konuşan Bakan Kurtulmuş, nevruzun önemine değinerek, şunları söyledi:

\"Nevruzla birlikte 3 önemli ders de önümüzde. Nevruz, dirilişin, canlanışın, yeniden ortaya çıkışın bize gösterildiği, ders olarak öğretildiği baharın başlangıcıdır. Nevruz farklılıklarıyla, renkleriyle, çeşitlilikleriyle ama bir ahenk içinde var olmanın bize öğretildiği bir bahar bayramıdır. Aynı şekilde Nevruz, dünyaya gelen her şeyin ister insan ister diğer mahlukat olsun yani yaratılan, yani canlı olan her şeyin değiştiğini, geliştiğini, devinim içerisinde olduğunu öğreten, bir fiil gösteren önemli bir derstir. Nevruzdan bu dersleri alarak ahengimizi, birliğimizi, dirliğimizi daha fazla artıracağız. Nevruzdan bu dersleri çıkararak kainatla olan, tabiatla olan ilişkimizi daha kuvvetli bir şekilde kuracağız. Yaratılmış ne varsa her şeyi bir mirasımız olarak kabul edeceğiz. Bu vesileyle, burada temsilcilerini gördüğümüz Türk dünyasının bütün insanlarını, Türk dünyasının bütün ülkelerine barış, huzur ve esenlik diliyorum. Aynı şekilde burada temsilcileri var olan ve bir kısmı da aramızda bulunmayan dünyada yaşayan 7 buçuk milyar insanın yaşadığı bütün ülkeler için de barışı, huzuru, birlikte yaşamayı ve huzur içerisinde gelişmeyi temenni ediyorum. Ülkemiz içinde, yeryüzünün en sıkıntılı bölgelerinden birisinde yaşayan ve ne yazık ki ileriye gitmesini önlemek için niceleri tarafından önü kesilen ülkemize de huzur, barış ve esenlik diliyorum. Bu ülkenin birlik ve barış içerisinde yaşaması, ileriye gitmesi, daha da güçlenmesi için mücadele eden, gayret gösteren herkese Allah çabalarında kolaylık versin diye temenni ve dualarımı iletiyorum. En önemlisi, bizler burada huzur içinde yaşayalım diye kendi hayatlarını al bayrağın hür bir şekilde dalgalanması için feda eden, bu ülkenin insanlarının barış ve huzur içinde yaşaması için canlarından geçerek şehit olan bütün şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum.\"

NEVRUZ ATEŞİNİN ÜZERİNDEN ATLADI

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından semeni sunumu yapıldı, Bakan Kurtulmuş da nevruz ateşini yaktı. Daha sonra Bakan Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri nevruz ateşinin üzerinden atladı. Bakan Kurtulmuş, beraberindekilerle birlikte demir döverek, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile yumurta tokuşturdu. Program, Türk Dünyası Halk Dansları Toplulukları\'nın gösterileri ile devam etti.

