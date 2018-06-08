Bakan Kurtulmuş: Bir iktisat profesörü olarak söylüyorum; kriz mıriz yok

İktisat profesörü Numan Kurtulmuş, Türkiye'de 'kriz mıriz' olmadığını söyledi. Yaşananları, 'Türkiye'ye ekonomik olarak diz çöktürmek için birilerinin yaptığı manipülasyonlar' olarak nitelendiren Kurtulmuş, "Buna izin vermeyecek güvenli bir hükümet vardır" dedi.

İftar öncesinde Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret ederek, 24 Haziran seçimleri için taksicilerden destek isteyen Kurtulmuş, "Maalesef muhalefet partileri ne yapacaklarını değil, neyi yıkacaklarını söylüyor. Neyi yaptırmayacağını söylüyor. 'Araba yaptırmayacağım' diyor, yaptırma. Siz şimdi şoför kardeşlerimizsiniz. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda 'Anadol' marka bir araba vardı. Hala vardır. Arkalarını kesmiş pikap gibi kullanırlar. 'Anadol' marka araba çarpıştığı zaman keçiler kaportasını yerdi. İçi saman doluydu. 1960'lı yıllarda Türkiye'ye araba yaptırmayan zihniyet, aynı zihniyetti. Türkiye'ye kendi arabasını yaptırmadılar, 'Anadol' diye bir markayı maalesef utanç olacak bir markayı getirdiler, bir tenekeyi bir saman parçasını uzun yıllar boyunca millete sattılar” dedi. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Türkiye'ye 1940'lı yılların sonunda uçağını yaptırmadılar, Türkiye'de 1970'li yıllarda savaş uçaklarını yaptırmadılar. Zaten aynı kafa yaptırmıyor. 'Birinci köprü' dersin istemez, 'ikinci köprü' dersin istemez, 'Marmaray' dersin istemez, 'araba' dersin istemez. Şimdi bir tane aklı evvel de çıkmış 'ben de Çanakkale Köprüsünü yaptırmam' diyor. Allah akıl versin.”

"Peki, Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin?"

Muhalefet partilerinin siyaset tarzını eleştiren Kurtulmuş, "Seçimde yapmak isteyenler, yaptıklarını referans gösterip daha iyisini yapacağız diyen AK Parti ve Tayyip Erdoğan bir tarafta, 'bize oy verirseniz yapmayacağız ve yaptırmayacağız, hatta yıkacağız.' diyenler bir tarafta. A partisi ve Z partisi kadar birbirine uzak partiler, bir araya gelip siyaset yapmaya, ittifak yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu. Kurtulmuş, şunları ekledi:

“’Niçin bir araya geldiniz?' Yazmışlar, 'değiştir' diye. 'Biz Tayyip Erdoğan'ı yıkacağız.' Peki 'Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelsin.' 'Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin.' Karşıtlık üzerinden siyaset olur mu? Ne olduğumuzu anlatmaktır önemli olan. Senin kanaatin ne, sen kendini nasıl tanımlıyorsun. Sen Hanya'ya gidiyorsun öteki Konya'ya gidiyor. ondan sonra diyorsun ki 'değiştireceğiz.' Değiştiremezsin. Bu millet isterse karar verir ve bu millet AK Parti'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın elini asla bırakmaz. Çünkü bu millet yapanla yıkanı çok çok iyi bilir. Öyle olduğu için en zor zamanlarında bile rahmetli Menderes'i bırakmadı, unutmadı. Bu millet kendisine hizmet eden rahmetli Özal'ı, rahmetli Erbakan'ı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadı. Hiçbir zaman da unutmayacak kıyamete kadar hatırlayacak. Menderes'i asanın ismini kimse hatırlıyor mu?"

"Türkiye'nin imajını gıdım gıdım arttırmak için göbeğimiz çatlıyor"

UBER'le ilgili atılan son adımın taksicilere ayrı bir sorumluluk yüklediğini de belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Haksız rekabetin önlenmesiyle ilgili kararı biz aldık ama uygulamanın en iyi şekilde olması, bu şehre gelen yabancıların ilk intibayı taksici esnafı bırakır. Kötü örnekler, örnek olmaz. Biz ahilik sistemiymiş gibi davranarak, bu kooperatif onu sağlamalıdır, dayanışma içerisinde, kötü örnek olacakları aranızda barındırmayın. Arabadan indiren var mı? Var. Bir kişi, üç kişi... Adamı gideceği yere 3 kilometre götürecekse 300 kilometre götüren var mı? Var. Bunlar hep size, sizin üzerinizden Türkiye'ye, aziz milletimize kötü örnek olup olumsuz intibalar bırakıyor. Türkiye'nin imajını gıdım gıdım arttırmak için göbeğimiz çatlıyor. Dünyanın her yerinde Türkiye'yi tanıtmak için yapmadığımız faaliyet, harcamadığımız para kalmıyor. Çin'den dünyanın diğer ucuna kadar gidiyoruz. Sonra bir tane aklıevvel, bir tane bereketli, helal kazanç kazanma peşinde olmayan kişi çıkıyor, maalesef sizin ve bizim bütün emeklerimizi yerle bir ediyor. Buna müsaade etmeyin. Büyükşehir Belediyesi eğitimi verir. Gerekirse Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz de eğitim veririz. Siz yeter ki organize olun, bu işe sahip çıkın."