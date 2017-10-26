Bakan Kurtulmuş: Bir daha darbe olmayacak bir toplum haline gelmeliyiz (4)

RAVZA KAVAKÇI KAN: DEMOKRASİ İÇİN TÜRKLER DAYANIŞMAYI YENİDEN YAZDILAR

Kartepe Zirvesi\'nde \'15 Temmuz ve Medya\' konulu oturuma konuşmacı olarak katılan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, önceki darbelere göre 15 Temmuz darbesinin hepsinden farklı olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dayanışma içerisinde bir arada durduğunu söyledi. Bütün ulusun 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın arkasında durduğunu belirten Ravza Kavakçı Kan, \"Demokrasi için Türkler dayanışmayı yeniden yazdılar. 15 Temmuz Türkiye ve dünya tarihi ve sosyal bilimciler için tarihi bir dönemdi. Başka bir tarihi dönem de ortaya çıktı. Bilginin sunulma biçimiydi o gün. Kalkışmanın ilk saatinde ben, ilk çağrıları alan kişilerden biri oldum. İstanbul\'dayken telefon çağrısı aldım. Hangi kanaldaki muhabirle konuşuyordum hatırlamıyorum ama Cumhurbaşkanı televizyonda resmi açıklaması olmamıştı. Gece 12.00\'den evveldi zannedersem. Hatta bir kanaldaki bir kişi bana nasıl oluyor da \'Cumhurbaşkanı nasıl hayatta?\' diye sordu. Ben yanlış anladığımı ve ne demek istediğini yeniden sordum. Ama o anda \'Şaka mı yapıyorsunuz\' dedim. İnsanlar ölüyorlar, vuruluyorlar diyorsunuz ve cumhurbaşkanı nasıl güvende diye soruyorsunuz dedim. Ertesi gün ancak ne olduğunu anlamaya başladım. Çeşitli yorumlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında başka bir ülkeye kaçmak istiyor dendi. Bizde çok şaşırdık ama şaşırmalıydık. Temsiliyetin gücünden bahsediyoruz. Medyanın büyük bir gücü var\" dedi.

Aynı oturumda konuşan gazeteci Stelyo Berberakis ise, \"Olay gecesi büromda gelişmeleri izledim. Yunan basının çok büyük ilgisi vardı. Bütün kanal ve radyoların yayın akışlarını kestiler. Bana da soruyorlardı. Darbenin ilk saatlerinde böyle darbenin Kemalistler tarafından yapılacağı konusu hakimdi. Bunun teyit edilip edilemeyeceği konusu vardı. Arkasından Fethullah Gülen hareketi olabileceği konusunda Yunan basınında yayılmaya başladı. Yunan başkanı darbecilere karşı tavrını koymuştu. Ama 6 saat sonra darbeci askerlerin Yunanistan\'a geleceğini bilemezdi tabiki. Bütün Yunanistan şok olmuştu. Darbeci askerler mecburi iniş yapıp siyasi iltica talebinde bulundular\" diye konuştu.

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