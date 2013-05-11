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Yaşam

Bakan konvoyunda kaza: 1 ölü

Bartın'da, Kalkınma Bakanı Yılmaz'ın bulunduğu konvoyu takip eden 112 Acil Servis ambulansının yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlandı. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi

11 Mayıs 2013 22:47

Bartın'da, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu konvoyunda kaza yapan ambulansta 1 sağlık görevlisi öldü, 2'si yaralandı.

Bartın'da, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu konvoyu takip eden 112 Acil Servis ambulansının yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada 1 sağlık görevlisi öldü, 2'si yaralandı.

AKP'nin yarın Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek eğitim programına katılmak üzere bugün Bartın'a gelen Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'ın bulunduğu konvoyu arkadan takip eden 74 BD 472 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Semih Şahin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada ambulans sürücüsü Semih Şahin, ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri Hacer Şancı ve Helin Kılıç yaralandı.

Araçtan çıkarılan yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan acil tıp teknisyeni Hacer Şancı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hastanede yaşamını yitirdi.

 

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