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Koronavirüs

Bakan Koca uyardı: Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz

13 Ağustos 2020 00:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz" uyarısında bulundu. 

Twitter hesabından sık sık salgına ilişkin uyarılarda bulunan Koca, yaptığı paylaşımda, Covid-19 salgınının tüm dünyada her alanda hayatı etkilediğini belirtti.

Sağlığın salgının en dramatik tarafı olduğunu vurgulayan Fahrettin Koca, "Yorulduk ama vazgeçersek korktuğumuz şeylerin başımıza gelebileceğini bilmeliyiz. Tarihteki tüm salgınlarda olduğu gibi insanlık bu savaşı da kazanacak. Kazananlar arasında olalım" dedi. 

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