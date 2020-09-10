Bakan Koca: Aşı, bahar ayları gibi ortaya çıkmış olur, Türkiye'de 13 ayrı çalışma yürütülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgınının seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yatak doluluk oranının yüzde 52, yoğun bakım oranının 67, solunum cihazı doluluk oranının ise 32 olduğunu söylerken, "Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır" dedi. Türkiye'de toplam 13 aşı çalışması yürütüldüğünü söyleyen Koca, Faz 1 çalışmasına kadar gelmiş oldu. Önümüzdeki haftalar faz bir çalışması başlayabilir. Aşının ortaya çıkması sanıyorum 2021'in Nisan-Mayıs-Haziran aylarında olabilir" diye konuştu. Koca, Rusya'nın geliştirdiği aşı için Türkiye'ye faz 3 çalışmaları için başvurduğunu ve buna izin verilebileceğini söyledi.

Bakan Koca, Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin sağlık müdürleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın açıklamasında, Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47. Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye yükseltiyoruz" diye konuştu.

AKP'li Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman'a İçişleri Bakanlığı'nın yasağına rağmen düzenlediği 1500 kişilik düğüne ilişkin de konuşan Koca, "Salgını daha da artırabilecek mekânların oluşturulmaması, sorumluluk sahibi kişilerin vatandaşlarımıza daha çok örnek olması gerektiği kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Heybeliada’daki Türkiye’nin ilk pandemi hastanesi ve 200 dönümlük arazisinin “İslami Eğitim Merkezi” kurulmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilmesiyle ilgili de konuşan Koca, "Pandemi hastanesine ihtiyacımız yok. Diyanet buna rağmen tahsis doğrultusunda değerlendirmek istemezse sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündemimize alabiliriz" dedi.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

''Pandeminin başladığı ilk zamanlarda alınan sıkı kararlar ile vaka sayısı düşürmüştük. Bizde de bir tebir dönemi başlatıldı.

Orta Doğu Anadolu Bölgesi'nde vaka sayısı yüksek seyretmeye başladı. Bazı illerimizde hızlı vaka artışından bazı sıkıntılar gördük. Artışta etkili olan nedenleri hep gözden geçirdik.

Alışkanlıklarımız ve geleneklerimiz bizi kontrollü olmayan bir sosyal hayatla yüz yüze getirdi.

Bu gibi tedbirleri yurt çapında uygulama kararı aldık.

Van'da yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 74, Bitlis'te yüzde 51, Muş'ta yüzde 59, Hakkari'de yüzde 47.

Van'da 80 olan filyasyon ekip sayımızı 150'ye yükseltiyoruz.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 52, yoğun bakım oranı 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise 32. Bu anlamda herhangi bir sorun olmadığını söyleyebiliriz. Öncelikli hedefimiz hasta artışını durdurmaktır.

Geçen yıldan daha fazla grip aşısı tedarik etme çabasındayız. Riskli hastalara grip aşısı ulaştırma noktasında sıkıntı yaşamayacağız.

(Heybeliada Sanatoryumu) 2005’e kadar hastane olarak kullanılan bir yerdi. 2005 yılından bu yana bu binalar kullanılmadı. Kullanılabilir durumda da değil. Burası pandem hastanesi olarak gündeme geldi. Biliyorsunuz İstanbul’da iki tane pandemi hastanesi açtık toplamda 2016 yataklı. Dolayısıyla şu an ilave hastane ihtiyacımız yok. Bu arsanın mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait değil. Milli Emlak’a ait. 2 yıldan fazla zaman önce Milli Emlak’tan Diyanet İşleri Başkanlığı’mıza tahsis edildiğini biliyoruz. Bizim şu dönemde pandemi hastanesine ihtiyacımız yok. Ama bu iki yıllık zaman diliminde Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın oraya yatırım yapmadığını herhangi bir inşaat yapmadığını biliyoruz. Eğer bu süreçte tahsis edilen amaç doğrultusunda değerlendirmeme noktasında bir irade beyanında bulunursa biz de bu süreçte pandemi hastanesine ihtiyacımız olmadığını söylüyoruz. Ama buna rağmen böyle bir irade ortaya konursa, sağlık amaçlı değerlendirmeyi gündememize alabileceğimizi söylemek istiyorum

(AKP'li vekilin 1500 kişilik düğünü) Özellikle pandeminin yaşandığı bu dönemde 83 milyon herkes tedbirlere uymak zorunluluğu hissediyor olmalı. Hiç kimsenin pandemiyle mücadelede dışarıda kalmaya hakkı olamaz. Özellikle sorumluluk sahibi olan kişilerin, milletvekili de olabilir, bürokrat da, yönetici de olabilir, daha ciddi anlamda sorumluluğun gerekliliğini yapıyor olması gerektiğini düşünüyorum. Salgını daha da arttırabilecek mekanların oluşturulmaması, bu noktada sorumluluk sahibi olan kişilerin vatandaşlarımıza daha çok örnek olması gerektiği kanaatindeyim.