Bakan Koca: Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları, Mayıs'a kıyasla 1,3 kat arttı

Sağlı Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının 1,3 kat arttığını açıkladı.
Twitter hesabından sık sık Covid-19 pandemisine karşı uyarılarda bulunan Koca, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Gaziantep illerini örnek göstererek, "Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı" dedi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
"Temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranları Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 kat arttı. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır."