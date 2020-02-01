Bakan Koca: Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçti. Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye yola çıkan uçakta bulunanlarda herhangi bir virüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

Uçağın Ankara'da Etimesgut'a tahmini olarak saat 20:00'da ineceğini söyleyen Bakan Koca, yolcular, mürettebat ve sağlık ekibiyle birlikte toplam 62 kişinin 17 adet ambulansla Zekai Tahir Hastanesi'ne nakledileceğini; burada 14 gün boyunca her üç günde bir tetkik yapılması süretiyle gözlem altında tutulacaklarını açıkladı.

Bakan Koca, Kendi iradesiyle gelmek istemeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının aldığı kararın gerekçesini bilmediğini belirtti.

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Depremzedelere ilişkin açıklama

Bakan Koca 6.8 büyüklüğünde deprem yaşayan Elazığ'a ilişkin olarak da bilgi verdi. Bakan Koca şunları kaydetti:

"Elazığ depreminde toplam hastanelerimize yapılan müracaat eden ilk gün 1607 olmuştu. Şimdi 49 hastamız hastanelerimizde takip ediliyor. Bunlardan 4'ü yoğun bakım şartlarında. Ama durumları iyi. Durumu kritik olan hastamız yok. Yüsra bebeğin ve annesinin durumu iyi. Dün hissedilen 4.5 büyüklüğündeki artçı sonrası hastaneye getirilen hasta sayısı 12. Bu rakamla beraber hastanede bulunan hasta sayımız 49 olmuş oldu."

Bakan Koca'nın Kornavirüs'e ilişkin açıklamaları şöyle:

"Tamamı Çin'de olmak üzere 259 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğu bizim risk grubu dediğimiz, kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük olanlardı. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü herhangi bir uyarı bildirmeden ve tedbir alınmasını önermeden ve dünyanın birçok ülkesi bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce hastalığın ilk görüldüğü günden yaklaşık 10 gün sonra biz Türkiye olarak önlemlerimizi adım adım hayata geçirdik. Bu önemleri bilim kurulunun önerileri doğrultusunda hayata geçirdik. Nitekim dün DSÖ Türkiye direktörü erken dönemde aldığımız tedbirlerle ilgili, Türkiye erken teşhis, izole etme ve takibe alma konularında güçlü önlemler almıştır' değerlendirmesinde bulundu. Ben de yeni tip Koronavirüs'le ilgili çalışmaları bizzat yerinde inceleyerek yerinde denetim yaptım. Negatif basınçlı izolasyon odalarımızı ve sedyelerimiz yerinde gördüm. Bölgeden uçuşların geldiği tek havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda, termal kameraları ve alınan diğer önlemleri yerinde gördüm. Sağlık personelimizle bu tedbirleri yerinde değerlendirme imkanı bulduk.

Havalimanalrında 364 gün 24 saat görev yapan sağlık personellerimiz, ülkemize giriş yapan yolcularımızı termal kameralarla tarıyor. Biliyorsunuz THY uçuşlarını durdurma kararı almıştı. THY Çin'den uçuşlarını tamamlamış oldu. Şu ana kadar toplamda 13 bin yolcu tarandı. Herhangi bir şüpheli yolcuya şu ana kadar rastlanmadı. Bu güne kadar farklı illerden bildirilen toplam vaka 70 idi, şu an 88 şüpheli kişiden numune alınarak ulusal viroloji laboratuvarımzıda analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de yeni Koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı.

TC olarak tüm imkanlarımızı vatandaşlarımızın güvenliği için seferber etme anlayışıyla hareket ediyoruz. Tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı orada bırakarak onları riske atamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu süreci götürdük. TSK'ya ait A400M tipi kargo uçağı dün öğle saatlerinde havalimanından havalandı. Uçakta 2 enfeksiyon hastalıkları hocamız ve 4 enfeksiyon kontrol merkezimiz bulunmakta.

Gece yarısı Vuhan'a ulaşan uçağımız da TİKA ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tıbbi malzeme yardımı da 1000 biyolojik tehlike tulumu, 1000 bine yakın maske ve medikal malzeme Çin hükûmtine teslim edildi. Çin halkının bu felaketi bir an önce atlatmasını temenni ediyoruz.

Aileleriyle birlikte 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan vatandaşı, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplamda 42 yolcumuz hem Çinli yetkililer hem de oraya gönderdiğimiz sağlık ekibimiz tarafından kontrol edildi. Hiçbirinde en ufak bir hastalık belirtisi olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Zaten böyle bir durum olsaydı, yani şüpheli biri olsaydı onun uçuşuna da izin verilmeyecekti. Koruyucu kıyafetlerini ve maskelerini takan yolcularımız yol boyunca sağlık ekibimizin kurallarına riayet ediyor.

Uçağımız sabah 7'de Vuhan'dan hareket etti. Bugün gerçekleştirilen bilim kurulunun 5. toplantısında Vuhan'dan tahliye edilen vatandaşlarımızla ilgili planladığımız sağlık tedbirlerini bir kez daha gözden geçiriyoruz. Eğer her şey planlandığı gibi giderse uçağımız saat 20:00 civarında Ankara Etimesgut'a inecek. Uçak pistin tamamında hangarların arkasında en uzak alana çekilecek. Uçağın mürettebatı, sağlık ekibi ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi 17 ambulansımız ile hızlıca kendileri için hazırlanan hastaneye nakledilecek.

Uçak indiğinde hangi yolcunun hangi ambulansla hastanede hangi odaya yerleşeceğine kadar tüm detaylar planlandı. Başkan hasta bulunmayan, doktor Zekai Tahir Hastanesi'nde 14 gün gözlem altında tutulacaklar. Üç günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da özel kıyafetlerle emniyet altına alınacak. Çin'den gelen vatandaşlarımızın hiçbiri hasta değil."

"6 kişi kendi iradeleriyle gelmek istemediklerini ifade ettiler. Biz daha çok talep eden vatandaşlarımızı getirdik. Gelmek istemeyenler gelmedi. Sebeplerini bilmiyorum."