Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Vuhan'daki Türkleri tahliye edecek uçak Türkiye'ye doğru hareket etti

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilecek olan, ağırlığını Türk vatandaşlarının oluşturduğu 42 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından sabah saat 6:00 sıralarında uçağa alınmaya başlandı. Uçak, Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin’in Vuhan kentinden havalandı" açıklamasında bulundu. Koca Yusuf isimli uçak, havalandıktan birkaç saat sonra yakıt ikmali için Moğolistan'da mola verdi. Uçağın Ankara Etimesgut'a ineceği bilgisi paylaşıldı.

Bakan Koca, 6 kişinin Türkiye'ye dönmekten vazgeçtiğini açıkladı

Uçuşla ilgili kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tahliye uçağımız Vuhan’dan havalandı. Yolu açık olsun. 6 kişinin Türkiye’ye dönmekten kendi rızasıyla vazgeçmesiyle toplamda 42 yolcu uçağa alındı. Sağlık kontrolünde hiçbir yolcuda hastalık belirtisine rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

Dün öğle saatlerinde Ankara'dan havalanmış ve TSİ gece saat 01.00 sıralarında Wuhan'a ulaşmıştı.

"Sık sık ateşimiz ölçülüyor"

Türkiye’ye gelecek olanlar arasında öğrenci Hasan Topal da var. Topal, sürecin nasıl işleyeceğine dair kendilerine verilen bilgileri Habertürk yayınında aktardı. Sürekli yerel birimler ve büyükelçilik ile bağlantı kurduklarını söyleyen Topal, uçağa binmeden önce kontrolden geçeceklerini söyledi.

Kendilerine “toplu halde yemek yenilmemesi gerektiğine dair uyarı” yapıldığını bildiren Topal, “Mümkün olduğu kadar dışarıyla az temasa geçmemiz gerekiyor” dedi.

Topal, “İnince hastane odalarına yerleştirileceğimiz söylendi. 14 gün karantina altında kalacağız ve 14 gün sonra karar verilecek” bilgisini verdi.

Vuhan'da yaşayan Neslihan Çimen Xu da şunları anlattı:

"Kendi topraklarımda karantina altında olmaktan gocunmam. Yeter ki kendi toprağımda olayım. Başka ülkenin vatandaşısınız ve bu çok zor."

Çimen Xu, sık sık ateşlerinin ölçüldüğünü, havalimanında herkesin maskeli olduğunu aktardı.

Virüs ilk olarak 12 Aralık’ta tespit edildi

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.