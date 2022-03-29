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Sağlık

Bakan Koca sağlık çalışanına şiddete tepki gösterdi: Bu nasıl insanlık?

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları vefat eden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradı

29 Mart 2022 19:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde vefat eden bir hastanın yakınlarının, sağlık çalışanlarına saldırmasına tepki gösterdi. Eli sargılı bir sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşan Koca, "Bu nasıl insanlık?" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının vefat eden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Eli sargılı bir sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşan Koca şunları belirtti:

"Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti"

"Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü.

Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?"

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