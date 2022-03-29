Bakan Koca sağlık çalışanına şiddete tepki gösterdi: Bu nasıl insanlık?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarının vefat eden bir hastanın yakınları tarafından saldırıya uğradığını duyurdu.

Eli sargılı bir sağlık çalışanının fotoğrafını paylaşan Koca şunları belirtti:

"Hasta yakınları bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti"

"Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü.

Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?"